Тайна острова Зеленый: что происходит в одной из главных аномальных зон России

Для тысяч ростовчан Зеленый остров — это идиллическое место отдыха на Дону. Но для энтузиастов-уфологов это — одна из главных аномальных зон России, где до сих пор происходят необъяснимые события. Что же скрывает этот небольшой клочок суши, за который в 1941 году насмерть бились чекисты?

Закрытый остров

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Зеленый остров неожиданно стал закрытой зоной. Охрану поручили 230-му конвойному полку НКВД. По официальной версии — это был стратегический объект. Однако уфологи, включая авторов «Новейшей энциклопедии таинственных мест России», утверждают: доступ перекрыли по другой причине.

Ходили слухи, что накануне войны здесь потерпел крушение неопознанный летающий объект. Более того, некоторые исследователи, как Аркадий Вяткин, убеждены: именно эта тайна привлекла внимание Адольфа Гитлера. Якобы фюрер, вдохновленный идеями Генри Форда о «летающих дисках», надеялся захватить остров и получить доступ к инопланетным технологиям для создания супероружия.

Когда в конце ноября 1941 года в Ростове появились немецкие танки, конвойный полк НКВД не на жизнь, а на смерть бился с противником для того, чтобы не пропустить его вглубь острова Зеленый. Чекистам во время ожесточенных боев удалось подбить 2 тяжелых вражеских танка «Тигр». Исследователи считают, что бойцы защищали секретную лабораторию, где советские ученые изучали рухнувший на остров НЛО.

Странные явления

Большинство уфологов не сомневаются в том, что история с упавшей летающей тарелкой – чистая правда. В качестве косвенного подтверждения своей точки зрения они чаще всего приводят тот факт, что на острове Зеленом наблюдаются всевозможные аномальные явления. Местные жители и гости Ростова-на-Дону, побывавшие на острове, который сегодня открыт, но вход на наго платный, утверждают, что встречались здесь с неизвестными существами, похожими на пришельцев из других миров.

Многие рассказывали о том, что, пытаясь проникнуть вглубь острова, они, даже сверяясь с показаниями компаса, всякий раз выходили на берег. Группа туристов, устроивших на Зеленом пикник, была напугана внезапной вибрацией земли и жужжащим звуком, от которого у всех разболелась голова. А супружеская пара, потерявшая на острове маленькую дочь и прочесавшая всю территорию в округе, обнаружила девочку спящей в палатке. Как ребенок проник туда, осталось тайной. По словам самой малышки, она заблудилась, вышла на поляну, прислонилась к какому-то черному камню и уснула, а проснулась уже в палатке.