Миссия «Абдуллы»: как советский чекист служил муллой

Афганский конфликт (1979-1989 гг.) для Советского Союза был не просто военным противостоянием. В его ходе велась и сложная идеологическая борьба. Одной из самых неординарных страниц этой войны стала операция советской разведки. Тогда нашему офицеру удалось на три года внедриться в ряды противника под видом духовного лидера.

«Справедливый замполит»

В 1985 году в провинцию Герат прибыл майор Марсель Габитов, уроженец Ульяновска. Официально он занимал должность замполита по работе с местным населением. Согласно воспоминаниям сослуживцев, собранным в книге «Горячие ветры», Габитов был важной фигурой в гуманитарных миссиях. Он лично руководил раздачей продовольствия и товаров первой необходимости, чем и завоевал немалый авторитет среди афганцев. За это его даже прозвали «справедливым замполитом».

Деятельность Габитова была столь эффективной, что полевой командир моджахедов Туран Исмаил назначил за его голову награду. Однако местные жители, взявшие майора под свою защиту, фактически сорвали планы по его ликвидации. Впрочем, все это было лишь тщательно продуманной легендой, прикрывавшей истинную миссию.

Духовный наставник

Советское командование осознавало, что ключевым ресурсом моджахедов была не столько военная, сколько идеологическая и религиозная мотивация. Противник успешно использовал тезис о «безбожном» советском режиме. Для противодействия этому требовался ассиметричный ответ.

Таким ответом стала операция по внедрению Габитова в среду моджахедов в образе уважаемого муллы Абдуллы. Выбор был не случайным: внешнее сходство майора с реальным духовным лицом оказалось поразительным. Настоящий же мулла Абдулла был в ходе операции выведен из игры и тайно вывезен в СССР.

Подготовка к новой роли оказалась непростой. Несмотря на татарское происхождение, Габитов не был религиозен. Перед командировкой он прошел интенсивный курс обучения. В него входило не только совершенное знание языков дари и пушту, но и глубокое изучение Корана, мусульманских ритуалов и традиций. По воспоминаниям самого разведчика, он занимался по 18-20 часов в сутки. Определенную помощь в создании убедительного образа оказали и личные встречи с настоящим муллой Абдуллой до его отправки в Союз.

Миссия «Абдуллы»

В течение трех лет «мулла Абдулла» (Марсель Габитов) действовал в тылу противника. Его главной задачей была идеологическая диверсия. В своих проповедях он, искусно цитируя Коран, убеждал моджахедов, что продолжение братоубийственной войны является грехом перед Аллахом. Его авторитет рос, а миротворческие речи оказывали реальное воздействие. Известен случай, когда он на несколько часов прекратил боестолкновение, непрерывно читая священные тексты.

Деятельность харизматичного проповедника вызвала беспокойство западных инструкторов, работавших с моджахедами в Пакистане и Иране. Однако популярность «муллы» среди боевиков была столь высока, что любые попытки его дискредитировать или устранить блокировались его же сторонниками.

Итоги операции

К 1987 году, когда миссия Габитова была завершена, ее результаты оказались весомыми не только с идеологической, но и с военной точки зрения. По данным историка Николая Стародымова, усилиями «муллы Абдуллы» на сторону правительства перешли несколько тысяч афганцев. Сложили оружие 16 вооруженных отрядов.

Особым успехом разведчика стала вербовка известного полевого командира-женщины по имени Рауза. Ее переход на сторону правительственных сил нанес моджахедам серьезный моральный урон. Кроме того, Габитов установил личные доверительные отношения с влиятельным вождем душманов Шамсутдином, обучил его грамоте и впоследствии организовал для группы афганских лидеров поездку в Москву и прием в Кремле.

За успешное выполнение задания Марсель Габитов был награжден Орденом Красной Звезды. Афганский президент Наджибулла лично вручил ему национальный орден «Слава» («Мужества»).