«Земля Санникова»: почему этот фильм стал самым скандальным в советском кино

Фильм «Земля Санникова» (1973) вошел в золотой фонд советского кино. Но за кадром идиллической картины о теплом оазисе в Арктике разворачивалась настоящая драма с отстранением звезд, пьяными скандалами и бунтом на площадке. Это история о том, как фильм, который должен был стать триумфом, едва не превратился в катастрофу.

© Кадр из фильма «Земля Санникова»

Отказ известных актеров

Изначально планировался звёздный состав советского кинематографа. На главные роли молодые режиссеры Альберт Мкртчян и Леонид Попов пригласили Армена Джигарханянина, Игоря Ледогорова и Евгения Леонова. Изюминкой должен был стать дуэт Владимира Высоцкого и Марины Влади.

Однако «звезды» первой величины отказались работать с неопытными постановщиками. Состав пришлось спешно менять. Вместо Джигарханяна и Ледогорова пришли Владислав Дворжецкий и Сергей Шакуров, а вместо Леонова — Георгий Вицин. По словам Муслима Магомаева, ему тоже предлагали роль, понимая, что нужна не актерская игра, а громкое имя.

Немецкое радио

Роль импульсивного и яркого певца Крестовского очень нравилась Высоцкому. По сценарию, персонаж должен был спеть в фильме несколько песен и специально для него Владимир Семенович написал две песни «Белое безмолвие» и «Кони привередливые», однако съемке помешала политика. Почти перед началом работы над «Землей Санников» на волне Западногерманского радио "Немецкая волна" прошла передача, на которой играли песни Высоцкого. В самом эфире певца представили как борца с советским режимом и бунтарем.

По воспоминания режиссера Мкртчяна, генеральный директор «Мосфильма», Николай Сизов, сообщил ему, что Высоцкий и Влади не подходят. Оказалось, что руководитель Отдела культуры ЦК КПСС, Василий Шауро, посчитал радиопередачу протестной акцией и решил отстранить Владимира Семеновича от всех проектов.

Все против всех

На роль Крестовского взяли Олега Даля, который очень обиделся, что стал заменой Высоцкому. Во время самих съемок режиссеры не могли найти общего языка с актерами, которые считали их дилетантами. Свою роль сыграло и пристрастие Даля к алкоголю. Иногда съемки начинались в 5 утра, и актер приходил на них, не протрезвев. Режиссеры Мкртчян и Попов ссорились и не находили общего языка.

Главные артисты отказывались участвовать в нелепых, по их мнению, сценах с плясками, глупой стрельбой и песнями. Особенно сильным конфликт был между вспыльчивым Мктрчяном и Сергеем Шакуровым, который с первого дня работы встал в оппозицию к режиссеру. Позднее к нему присоединились Даль с Дворжецким, которые игнорировали режиссерский взгляд на съемочный процесс.

Вицин старался быть нейтральным, но через время сдался. В конце марта 1972 года актерская группа послала в «Мосфильм» телеграмму с требованием поменять режиссеров, а заканчивался текст словами: «Сидим в говне на волчьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров».

Непримиримый Шакуров

После окончании первого этапа съемок актеров-бунтовщиков вызвало руководство киностудии. Им сказали, что режиссеров менять не будут, и они должны сработаться. Неконфликтный Вицин сразу согласился, Дворжецкий испугался, что его могут убрать из очереди на получения квартиры в Москве, пошел на попятную и Даль.

Костюмер фильма Алина Будникова вспоминала, что Шакуров поставил ультиматум — или он или режиссеры. Руководство решило уволить артиста, утвердив на его роль молодого Юрия Назарова. Отснятые с Шакуровым сцены оставили, но его фамилию в титрах не указали. Впоследствии актер считал, что Даль и Дворжецкий предали его, поэтому перестал с ними общаться.

Продолжение съемок

С уходом Шакурова конфликты не прекратились, присоединился к ним и Юрий Назаров. Актер воспоминал, как во время съемок на Кавказе стояла сильная жара и подростки, играющие туземцев, падали в обморок.

«Детей мучили на площадке по 12 часов, в то время как по КЗОТу они могли быть заняты только 4 часа. Я заступился за 12-летних девчонок. Съемки остановили на неделю, чтобы создать навесы и приемлемые условия. Это не понравилось Мкртчяну».

Режиссер позвонил в «Мосфильм» и под надуманным предлогом потребовал убрать Назарова, но руководство не поддержало это предложение.

Обвиняли Мкртчяна и в безграмотной переделке текста сценария. Юрий Назаров утверждал, что режиссер требовал, чтобы в одном из эпизодов его персонаж сказал: «Кто-то ведь должен был остаться. Я научу их перезимовать».

Однако главным бунтарем оставался Олег Даль. Альберт Мкртчян вспоминал:

«Когда Даль не пил, он был прекрасный человек, тонкий, чувствующий, а когда пил, становился невменяемым. Невозможно было с ним разговаривать...».

Сам актер в своем дневнике писал о режиссерах, что «они клинические недоноски», лечить которых бесполезно. Конфликтовал Мкртчян и с костюмером Алиной Будниковой, которую, по ее воспоминаниям, мог специально забыть забрать на съемки. В один из таких случаев актеры отказались переодеваться, и режиссер был вынужден послать за ней машину.

Из-за того, что художественный совет Госкино присудил фильму низшую 3-ю категорию, актеры получили небольшие гонорары. В прокате «Землю Санникова» посмотрело более 40 млн человек и картину подняли до 2-й категории.