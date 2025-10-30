Как купец, сапожник и часовщик обошли королей

Надо отдать должное нотгельдам - они нарушили правило чеканить платежные средства с изображением только правителей - императоров, королей и т.п. А поскольку выпуск и внешний вид местных суррогатов не регламентировался государственными органами, на эрзац-монетах появились не только курьезные персонажи, о которых мы уже рассказали, но и "действующие лица" без скипетров, отражающие переход от Средневековья к Новому времени - эпохе географических открытий, развития техники и гуманистических тенденций в литературе и искусстве.

Оставил городу глобус

Сын богатого торговца тканями, Мартин Бехайм (1459-1507) с юных лет помогал отцу, а потом продолжил его дело, к тому же освоил красильное ремесло и пополнил своё образование, возможно - под руководством Иоганна Мюллера, крупного астронома и математика. Впрочем, по молодости однажды угодил под арест за то, что во время поста плясал на свадьбе.

Коммерческие интересы привели Бехайма в Лиссабон (1484). Страна мореплавателей подвигла его принять участие в экспедиции к берегам Африки. По возвращении в Португалию Бехайм был возведён королём Жуаном II в рыцарское достоинство (1485) и приближен ко двору как "многосведущий космограф". Вскоре он женился на дочери губернатора нескольких Азорских островов, где и поселился.

Чтобы получить наследство, оставленное матерью, Бехайм приехал в Нюрнберг (1490). Из-за сложных отношений с родней дело затянулось, и Бехайм оказался в долгах. Возможно, по этой причине он взялся выполнить заказ городских властей и сделал ныне знаменитый глобус - самый старейший из сохранившихся до наших дней.

Вообще-то космографы, считавшие Землю шарообразной, мастерили глобусы задолго до Бехайма. Еще в XIII веке кастильский король Альфрнс Х в своих "Книгах астрономических знаний" писал об изготовлении глобусов из камня, древесины, кожи, пергамента и ткани.

Глобус Бехайма имеет диаметр 507 мм. Он отражает географические знания европейцев той поры - на нем нет ни Америки, ни Тихого океана, ни Австралии, ни Антарктиды. Закончив работу, Бехайм уехал в Португалию (1493).

И тут началась сплошная полоса неудач. Король послал его во Фландрию (1494), но Бехайма перехватили пираты и увезли в Англию. Радость освобождения из плена была недолгой - умер влиятельный тесть, скончался и Жуан II (1495), а у нового монарха имелись свои любимчики. Из-за долгих отлучек Бехайма развалилась семья. Торговля тоже разладилась. Умер он в нищете, задолжав 15 золотых.

Вокруг имени Бехайма возникло несколько легенд. В одних он фигурирует как предприимчивый хвастун, ловко создавший себе славу ученого мужа. В других он -знаток географии и навигации, якобы высказавший гипотезу о возможности попасть в Китай, плывя западным маршрутом. И будто бы Колумб позаимствовал эту идею. Больше того, возникла версия, что Бехайм раньше Колумба достиг Америки на португальских кораблях таинственной экспедиции (1486-1487), отплывшей на поиски мифических "Семи островов".

Наконец, один из историков даже в начале XX века утверждал, будто Антонио Пигафетта, летописец первой кругосветки, оставил сообщение о том, что Магеллан видел нарисованную Бехаймом карту, на которой значился пролив между южной Атлантикой и Тихим океаном.

Однако следует признать, что слава Бехайма как мореплавателя и картографа преувеличена. Анализ очертаний суши на его глобусе показывает, что основой для них послужили изданные во второй половине XV века карты Птолемея, жившего во II веке (!) нашей эры.

И сапожник, и поэт

Окончив латинскую школу, сын портного Ганс Сакс (1494 - 1576) учился сапожному делу. В это время он познакомился с лирикой поэтов-ремесленников - мейстерзингеров. Пять лет Сакс был странствующим подмастерьем, обошёл едва ли не все большие города Германии.

В Инсбруке он оказался при дворе императора Максимилиана I, слывшего покровителем искусств. Вероятно, там Сакс сблизился с успешными представителями мейстерзанга и поверил в свои творческие возможности. По возвращении в Нюрнберг (1516) работал сапожником, но как стихотворец вошел в товарищество мейстерзингеров, публичные состязания которых превращались в яркие народные праздники.

Известность Саксу принесло посвященное Лютеру стихотворение "Виттенбергский соловей" (1523). После этого поэт три года выпускал листовки с диалогами в поддержку Реформации. За это власти специальным распоряжением запретили ему заниматься литературной деятельностью. И только когда Нюрнберг объявил себя протестантским городом (1529), запрет был отменен, что сразу же превратило опального Сакса в народного героя.

Поэт отличался завидной плодовитостью, он оставил более 6000 произведений. Прежде всего, это нравоучительные стихи, а также эпические сочинения, трагедии, комедии и святочные фарсы. Сюжеты Сакс черпал не только из Библии. Нередко он перерабатывал устные народные предания, а также опирался на собственные наблюдения. Его творения неизменно блистали остроумием, житейской мудростью и афористичностью.

Признавая авторитет Сакса, собратья по поэтическому цеху избрали его своим председателем (1555). В этот период манера стихосложения Сакса обретает особую свободу и раскованность. Вскоре он приступил к регулярному изданию своих книг (1558), но, не довольствуясь этим, выпускал и самодельные рукописные сборники. Сограждане уважали Сакса за талант, доброту, справедливость. Он был необыкновенно популярен. Посмертно получил (1560) звание "самого прославленного немецкого поэта".

Но век спустя его слава резко пошла на убыль. Потом он был фактически забыт. "Второе рождение" Сакса произошло благодаря деятелям "Бури и натиска". Гёте посвятил ему поэму (1776), он стал героем оперы Рихарда Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" (1868), в конце XIX века начало выходить многотомное собрание сочинений Сакса.

А сам он называл себя всего лишь "сапожником и немного поэтом".

Часы для широких карманов

В 1987 году на блошином рынке в Лондоне обнаружилось шарообразное изделие диаметром 4,5 см, помеченное инициалами П.Х. Это были часы. Отсутствие полного имени автора эксперты сочли свидетельством того, что на тот момент мастер - Петер Хенляйн (1479 - 1542) - не имел права подписывать свою работу, поскольку не состоял в профессиональной гильдии. Выходит, эти часы изготовлены не позже 1509 года. Антиквары оценили находку в 50-80 млн долларов.

Сведения о детстве и юности Петера не сохранились. Историки предполагают, что в конце XV века он был учеником слесаря, потом подмастерьем, а в ноябре 1509 года его приняли в гильдию мастеров. Но впервые имя Хенляйна упомянуто раньше - в городской хронике Нюрнберга. Речь шла о драке четырёх слесарей, один из которых был убит (1504). Петер оказался в числе подозреваемых и попросил убежища в монастыре францисканцев. Тяжба длилась четыре года. В итоге Петер заплатил штраф детям убитого.

Предполагается, что именно в монастыре Хенляйн изготовил (1505) первые в мире карманные часы. Это был принципиально новый механизм. Движимый спиральной металлической пружиной, он имел одну стрелку и мог непрерывно работать до полутора суток. Самые простые образцы изобретения не отличались миниатюрностью - они представляли собой латунный барабан высотой 10-12 см и примерно такого же диаметра. Циферблат не имел защитного стекла - оно появилось на часах век спустя.

Вскоре на изобретение Хенляйна возник спрос, от состоятельных граждан посыпались заказы. Стараниями талантливого механика и его учеников город превратился в крупный центр производства часов и прославился выпуском нарядных "Нюрнбергских яиц", получивших это название за свою форму. Зачастую их носили как подвески, снабженные к тому же парфюмерными функциями - в них заливали ароматные масла.

Хенляйн пользовался в Нюрнберге огромным уважением - не только как часовщик, но и как создатель астрономических инструментов.

Приоритет Хенляйна в создании карманных часов общепризнан. Что же касается вообще механических часов, то некоторые источники утверждают, что их изобрел в Х веке Герберт, монах из Оверни, воспитатель будущего германского императора Оттона III, ставшего впоследствии (999) папой римским Сильвестром II. Но об устройстве тех часов сведений нет.

А первое внятное упоминание о часах встречается в "Божественной комедии" Данте (1321). В то время механизмы просто подавали звуковые сигналы. К исходу XIV века появился циферблат, который вращался вокруг единственной часовой стрелки. Минутные стрелки появились около 1700 года, а секундные - на 60 лет позже.