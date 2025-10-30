Приметы на Велесову ночь: солью не делись, а луком угости жениха

В православии вспоминают апостола Луку, автора одного из Евангелий, а также книги Деяний святых апостолов. В народе это Луков день и Велесова ночь. К слову, его аналог в западном мире - Хеллоуин, то есть ночь перед Днем Всех Святых.

На Руси хорошей приметой считалось в этот день купить или продать лук, а также отведать блюда из него. Лук использовали и для гаданий. Например, брали луковицу и очищали от шелухи: если на ней было три "одежки", это предвещало скорую свадьбу в семье. Счищенную шелуху не выбрасывали, а берегли до Пасхи, считая, что, если она не пропадет, свадьбу вскоре сыграют. Хозяйки старались навести порядок в доме, чтобы привлечь здоровье и удачу.

В этот день не делились солью с соседями, не брали деньги в долг. Не знакомились в этот день, так как считалось, что такие встречи могут стать роковыми. Не занимались грубым физическим трудом, чтобы не потерять силы. А еще не оставляли на улице сушиться белье, иначе в дом придут беды.

Вечером стол накрывали новой белой скатертью, зажигали свечи и вспоминали родственников и друзей, ушедших в иной мир. Среди угощений обязательно присутствовал лук. С наступлением темноты старались из дома не выходить, чтобы не попасть в царство мертвых.

Существовало немало примет и о погоде. Считалось, что сильные морозы предвещает лук с множеством колец. Если на вишне осталось много листьев, снега в ближайшее время ждать не стоит. Нет снега в Луков день - морозы ударят нескоро. Когда кошка скребет пол, скоро начнутся дожди.