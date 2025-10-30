Футболист и певица: история любви, которая закончилась громким скандалом

Владислав Радимов – один из самых заметных российских футболистов начала 2000-х. Умный полузащитник, капитан «Зенита», победитель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. На пике карьеры игрок женился на популярной певице Татьяне Булановой.

Их история любви началась на вершине Эйфелевой башни, а закончилось громким бракоразводным скандалом.

До встречи с певицей Радимов успел пережить два брака. Первой супругой стала Лора – бывшая жена его одноклубника Евгения Бушманова. После свадьбы молодожёны кочевали вслед за карьерой Владислава: Москва, Испания, Петербург. В итоге отношения разрушили именно переезды и отсутствие стабильности. Окончательно их союз погубил кризис после рождения дочери Александры.

Позже футболист сошёлся с тележурналисткой Юлией Изотовой. Тогда девушка была замужем, но это не стало преградой. Она переехала к Радимову, оформила развод, однако официального предложения от спортсмена так и не дождалась. Отношения постепенно сошли на нет.

Певица Татьяна Буланова к тому моменту тоже имела за плечами долгий и тяжёлый брак. Её первый муж – продюсер Николай Тагрин – открыл Татьяну публике, пригласив в группу «Летний сад». Они поженились в 1992-м, вместе работали и растили сына Александра. Здесь романтика тоже со временем угасла. Впрочем, несмотря на расставание, бывшие супруги нашли общий язык ради ребёнка.

Судьбоносную встречу Радимова и Булановой устроил телевизионный проект «Звезда со звездой говорит». Участникам предлагалось взять интервью друг у друга. Футболист выдвинул условие – его собеседницей должна быть именно Буланова. Поначалу артистка сомневалась, поскольку футбол ей был неинтересен. Но всё-таки согласилась – и это решение изменило жизнь обоих.

Между ними быстро завязалась дружба. Владислав и Татьяна общались семьями, вместе ходили на матчи «Зенита». Потихоньку всё переросло в роман. Радимов сделал предложение в Париже – на Эйфелевой башне. Вернувшись домой, Буланова собрала вещи и ушла от мужа.

Свадьба прошла 18 октября 2005 года – накануне важного матча «Зенита» в Кубке УЕФА. Торжество устроили по всем традициям: с выкупом, голубями и банкетом на теплоходе. Среди гостей были Аршавин, Спивак, клипмейкер Игудин, тренер Боровичка. Вскоре молодожёны поселились на Васильевском острове.

Сын Булановой от первого брака легко принял отчима. В 2007 году у пары появился общий ребёнок – Никита. Сын пошёл по стопам матери. На его счету уже есть несколько рэп-треков под псевдонимом Bulanow.

А в декабре 2016-го случился развод. Который, казалось, ничего не предвещало. Однако Татьяна признавалась, что отношения уже давно трещали по швам. В частности, певица рассказала об изменах Радимова. Она случайно увидела в телефоне супруга переписку с другой девушкой.

«Хочется тебе погулять – сто раз подумай. Или хотя бы сделай так, чтобы никто тебя не увидел», – говорила она журналистам.

Позже в СМИ появилась информация о романе Радимова с фитнес-тренером Ириной Яковлевой. Та утверждала, что отношения длились семь лет, что она знакома с матерью и дочерью футболиста. Девушка дала интервью Первому каналу, рассказывая подробности. Сам Радимов категорически отрицал интрижку и назвал слова Яковлевой попыткой заработать.

Буланова не стала спорить публично. Она лишь отметила, что в их браке было немало сложностей.

«То, что мы с Радимовым столько прожили вместе, – это моя заслуга. Приходилось на что-то глаза закрывать… но если человек намеренно развлекается на стороне, вот тут прощать не надо».

С тех пор в жизни обоих появились новые отношения. В 2023-м Буланова вновь надела свадебное платье. Её избранником стал бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев, который младше певицы на 19 лет. В юности он играл в финале юниорского «Ролан Гаррос», а позже занялся ресторанным делом. Супруги мечтают о ребёнке – рассматривают усыновление и суррогатное материнство.

Радимов тоже не остался один. Летом 2024 года он женился на предпринимательнице Анастасии Кулешовой. Новая избранница далека от шоу-бизнеса, и футболист старается держать их отношения в тени.