Почему Гитлер заставил младшую сестру сменить фамилию

В начале 2000-х мир облетела сенсация: обнаружены дневники Паулы Гитлер — младшей сестры Адольфа Гитлера. Эти записи разрушили образ «тихой и непричастной» родственницы и показали, что даже в самой близкой семье фюрера царили жестокость и безумие.

Тихая жизнь под чужим именем

Паула родилась в 1896 году и была младше брата на семь лет. Рано оставшись сиротой, она жила на пособие, от которого Адольф отказался в её пользу. Он материально поддерживал сестру, но заставил её сменить фамилию на «Вольф» — якобы ради безопасности.

После войны Паулу ненадолго арестовали, но быстро отпустили: она не состояла в НСДАП и считалась непричастной к преступлениям режима. Она тихо дожила свои дни до 1960 года, сохраняя образ «невинной свидетельницы». Сам фюрер скрывал, что является братом Паулы, признавая лишь свою сестру Ангелу Раубаль и ее детей

Дневники, которые всё меняют

Именно поэтому долгое время Паулу Гитлер не воспринимали всерьез, считая ее абсолютно непричастной к каким-либо событиям, происходившим в нацистской Германии. Однако историки усомнились в этом, когда в начале 2000-х годов нашлись дневники Паулы. По заявлению немецкого историка Тимоти Райбака, слова которого приведены в книге Сергея Кормилицына «Сталин против Гитлера: поэт против художника», подлинность дневников, отпечатанных на машинке, была подтверждена соответствующей экспертизой.

Другой ученый, объявивший о сенсационной находке, Флориан Байерль рассказал, что репутацию Паулы Гитлер теперь нельзя называть чистой. Как выяснилось, Паула собиралась выйти замуж за доктора Эрвина Йекелиуса, который стал виновником гибели в газовых камерах по меньшей мере 4 тысяч человек. Пара даже сообщила о помолвке. Однако Адольф Гитлер выбор сестры не одобрил. Несмотря на то, что брак не состоялся, как выразился Байерль, Паулу не стоит считать скромной свидетельницей преступлений Гитлера, так как она явно крутилась в нацистских кругах.

Жестокость и психические расстройства

Что касается отношений между Паулой и Адольфом Гитлером, то дневники первой также пролили на них свет. Оказалось, что, будучи подростком, Гитлер нередко поднимал руку на свою младшую сестру. Как известно, отец Паулы и Адольфа Алоис скончался в 1903 году. Тогда Пауле было всего 6 лет, а будущему фюреру, который был уверен в том, что может заменить главу семьи, 14. Вспоминая себя в 8-летнем возрасте, Паула писала в дневниках: «Я снова чувствую тяжелую руку брата на своем лице». Так что жестокость Гитлера давала о себе знать еще в юности.

Хотя, как отмечает Леонид Млечин в своей книге «Самая большая тайна Гитлера», Паула тоже была психически нездорова. Именно поэтому Адольф Гитлер и заставил Паулу сменить фамилию. По утверждениям Млечина, Паула страдала психическим расстройством, хотя официальный диагноз ей так и не был поставлен. Возможно, данный факт свидетельствует о том, что нарушения психики у Паулы не были зафиксированы врачами именно по приказу Гитлера. Мало того, Млечин уверен в том, что Ангелу Раубаль и ее детей фюрер признавал только потому, что они были здоровы.