Дерзкое ограбление Лувра. Что известно про похитителей и судьбу реликвий?

Французские правоохранители задержали пятерых новых подозреваемых по делу о дерзком ограблении Лувра. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко. За ходом расследования кражи раритетных драгоценностей на сумму почти 90 миллионов евро следят журналисты всего мира, в том числе корреспондент «МИР 24 Андрей Еганов.

Первыми были задержаны двое мужчин. Один из них готовился к поездке в Алжир без обратного билета во Францию, другой намеревался бежать в Мали. Они частично признали вину в ограблении Лувра, но о судьбе реликвий ничего не известно.

Подозреваемых нашли благодаря анализу ДНК, обнаруженных на предметах, которые они оставили. Подозреваемым около 35 лет. Каждому грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро.

«Драгоценности сейчас, конечно, не могут быть проданы. Любой, кто их покупает, сам был бы виновен в получении краденого. Еще есть время, чтобы вернуть их. Мы не исключаем, что группа подозреваемых будет больше, включая предполагаемых получателей украденных драгоценностей.

Хронологию ограбления века воссоздали быстро. 19 октября четверо грабителей подогнали к зданию музея автокран. Двое остались внизу, двое поднялись на второй этаж в галерею Аполлона, где хранятся сокровища французских монархов. Вскрыли две бронированные витрины на глазах у первых посетителей и забрали драгоценности. Воры скрылись уже под гул сигнализации тем же путем. На ограбление ушло семь минут. Без подготовки и разведки сделать такое невозможно.

По дороге грабители потеряли один из экспонатов — корону императрицы Евгении. Поврежденную диадему удалось найти.

«Я думаю, что эта кража со взломом побудила многих людей приехать посмотреть это место. Действительно видно приток туристов - честно говоря, это их привлекает, —отметила посетитель Лувра Соня Блондо.

Спустя неделю после ограбления Лувра поток желающих увидеть знаменитое место увеличился. Среди экспонатов есть и восстановленная корона императрицы, которую потеряли грабители.