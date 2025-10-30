Почему холостяков на Руси считали людьми второго сорта

В старину на Руси был настоящий культ семьи, и человек, в определенное время не вступивший в брак, считался неполноценным. Если вы думаете, что это касалось только женщин, то сильно ошибаетесь — к неженатым мужчинам отношение было ненамного лучшим. Почему холостякам жилось в русском обществе непросто и за что их так не любили?

Судьба незамужней женщины после 20 лет была незавидной. Им запрещали участвовать в танцах и праздниках, красиво одеваться, готовить еду на свадьбах, помогать роженицам и даже коровам при отеле. Такие женщины даже не могли жить в своем доме и должны были коротать свои безрадостные дни «вековухи» в доме родителей или родственников.

Есть мнение, что именно генетическая память о тех непростых временах заставляет современных русских женщин выходить замуж за кого-нибудь, лишь бы не вышел тот самый срок. Но не стоит думать, что такая дискриминация касалась только женщин. Для мужчин не было столь строгого возрастного ценза, но если парень не женился до 25 лет, у него начинались проблемы.

После 30 лет мужчины в русском обществе уже считались старыми и шансы найти достойную партию оставались только у знатных и богатых. А обычный крестьянин или горожанин, не успевший устроить свою личную жизнь до 25-30 лет, мог выбирать только из таких же как он неудачниц-«вековух» или из барышень, потерявших целомудрие вне брака.

Сегодня многие не видят никаких проблем в холостой жизни и достаточно много мужчин сознательно выбирают для себя этот путь. Но на Руси все было иначе, ведь создание семьи считалось не чем иным, как признаком психологической зрелости. Мужчина, не имевший супруги и детей был для всех подозрителен и очень часто не считался полноценным членом общества.

Его точку зрения не учитывали ни на семейном совете ни на деревенском сходе и городском собрании. Можно сказать, что, даже обладая седой бородой, такой человек оставался для окружающих мальчишкой, над которым можно насмехаться и даже открыто издеваться, не опасаясь осуждения общества.

В русских деревнях холостых мужчин условно делили на две категории: «морковники» и «обабки». Хуже всего относились к «морковникам», получившим свое прозвище в честь пирога с морковной начинкой. В эту категорию входили мужчины, по каким-либо причинам никогда не состоявшие в браке. Основной причиной холостой жизни такого человека все считали мужскую слабость и это был постоянный повод для подколов и насмешек.

Немного легче жилось «обабкам» — мужчинам, которые состояли ранее в браке, но остались по какой-то причине без жены и больше не смогли устроить свою семейную жизнь. В эту категорию входили вдовцы, потерявшие жену в зрелом возрасте и те, от кого благоверная просто сбежала.

Обабком в народе называли перезрелый подберезовик, который хоть и был съедобным, по своим вкусовым качествам в пищу годился мало. Так и пожилой вдовец был никому особо не нужен, кроме таких же безысходных как он «старых дев» и девиц с хромающей репутацией.

В словарях старинных слов и понятий встречается еще одно слово, обозначающее неженатого мужчину — «подовинник». Так называли еще длинное и сухое, но тонкое полено, которое горело хорошо, но почти не давало жара. Считалось, что с холостяка «за 30» нет толку ни в хозяйстве, ни в постели, как с того самого худого полена — не мужик, а одна видимость.

Все это печально и неправильно, но предвзятое отношение к неженатым мужчинам после 25 лет давало некоторый шанс девкам-«вековухам», в объятиях которых они могли найти утешение. Так что эти две категории неплохо уравновешивали друг друга, что можно считать положительным моментом.

Патриархальный строй, с его культом мужской силы и семьи, бил не только по женскому населению Руси, вынуждая выходить замуж еще подростками и терпеть побои и непосильный труд. Так же тяжело патриархат давил на мужчин, которые, по каким-то причинам, не смогли найти себе пару и оправдать ожидания окружающих.