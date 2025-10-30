Рысь пришлось снимать с высокого столба в забайкальском поселке

Грациозная рысь, полная достоинства, взобралась на верхушку опоры в одном из поселков Забайкальского края.

Представители местной администрации сообщили журналистам «Чита.Ру» о начале операции по спасению дикого зверя. По их словам, первым шагом станет оцепление территории вокруг столба. Затем планируется применение снотворного с обеспечением мягкой посадки в случае падения. После этого животное будет доставлено в ветеринарную клинику для обследования.

В итоге задействовали подъемный кран и произвели выстрел дротиком со снотворным. Однако рысь продемонстрировала способность к самостоятельному спуску, хотя на середине пути действие препарата сказалось, и она упала на заранее подготовленную мягкую поверхность.

После осмотра ветеринаров лесная красавица будет выпущена обратно в естественную среду обитания.

Стоит отметить, что подобный случай произошел недавно в поселке Новокручининский Читинского района, когда дикая рысь переплыла реку Ингода и забралась на столб. Тогда волонтерам центра «Благодар» пришлось применить снотворное и вывезти животное в лес.