Сколько американских кораблей потопили японские камикадзе

В 1944 году Япония, отчаянно ища способ остановить американский флот, перешла от тактики камикадзе к созданию принципиально нового оружия — пилотируемого самолёта-ракеты. Это была не просто очередная смертница, а холодный расчёт, где жизнь пилота стала разменной монетой в стратегической игре.

Ракета эффективнее, чем самолет

Когда выяснилось, что обычные камикадзе на самолётах с 250-кг бомбами не могут эффективно преодолевать ПВО, японские инженеры создали «Ока» («Цветок вишни») — пилотируемую ракету, которую до зоны видимости цели доставлял тяжёлый бомбардировщик.

Когда американские корабли оказывались в зоне хорошей видимости, самолет-ракета отделялся, у него включались двигатели, и дальше к цели он следовал уже сам. В Японии данный проект получил название «Ока», что в переводе означало «Цветок вишни». Американцы же прозвали его бака (на японском языке - «дурак»). У самолета-ракеты боевая головка весила 1200 кг. Он имел три пороховых двигателя. При этом такая машина стоила копейки, поскольку ее жизнь была предельно коротка. Каркас из стальных труб обшивался фанерой. Кабина была примитивной и включала лишь те приборы, которые требовались для управления самолетом и наведения его на цель. При этом скорость самолета-ракеты составляла предельные для того времени 650 км/ч. Сбить его было практически невозможно. По планам японского командования предполагалось изготовить 600 таких авиаубийц, чтобы уничтожить весь флот США.

Божественный гром

Умирать за идею нужно красиво. Поэтому японцы операцию по бомбардировке флота США самолетами-ракетами назвали «Божественный гром». Правда, «первый гром», прогрохотал вхолостую. Самолеты-носители с прикрепленными к ним «цветами вишни» весом 2140 кг смогли подойти к американским кораблям всего на 100 км, после чего были атакованы истребителями противника. Все самолеты-ракеты упали в море. В следующий раз при приближении к флоту США «Ока» отделялись от самолета-носителя и планировали, затем включался двигатель и пилот наводил самолет-ракету на цель. Причем перед полетом от камикадзе цинично требовали не закрывать глаза до самого конца, чтобы не промахнуться. Самая известная операция «Ока» произошла 12 апреля 1945 года. Во время атаки самолетами-ракетами было потоплено несколько десантных судов и два эсминца.

С этого момента американцы существенно усилили свои ПВО. Их огонь стал настолько плотным, что самолеты-носители уже не могли подойти к американцам ближе 70 км, что было минимально возможным расстоянием для применения самолетов-ракет. К тому же выяснилось, что у «Ока» часто нос со взрывчаткой перевешивает хвост и они, уходя в пике, падают в воду, не достигнув заданной цели. Всего за годы войны было произведено 852 самолета-ракеты. Последние модели обладали уже реактивными двигателями, но это все равно не решало проблем приближения самолетов-носителей на необходимую для применения «Ока» дистанцию и их перевешивающего носа.