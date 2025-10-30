Как в Финском заливе появилась «Пиратская республика»

После революционных событий 1917 года в ходе вспыхнувшей Гражданской войны на карте бывшей Российской империи возникали зачастую уникальные государственные образования. Одним из них стала так называемая Советская республика матросов и строителей, провозглашенная на острове Найссаар (тогда Нарген) в Финском заливе и просуществовавшая с декабря 1917 по февраль 1918 года.

Остров-крепость

До революции Найссаар был важным стратегическим пунктом, как его называли, «сухопутным дредноутом», прикрывающим подступы к Ревелю (ныне Таллин). Здесь располагались фортификационные сооружения и небольшой военный гарнизон. Кризис власти после Октябрьской революции и начавшиеся сепаратные переговоры с Германией, угрожавшие передачей Эстонии под немецкий контроль, вызвали брожение среди матросов и строителей острова. Они сочли возможную эвакуацию предательством революционных завоеваний.

Инициатором восстания выступил старший писарь с линкора «Петропавловск» Степан Петриченко, придерживавшийся анархо-синдикалистских взглядов. 17 декабря 1917 года, накануне брестских переговоров, мятежный гарнизон в количестве нескольких десятков человек провозгласил остров независимой республикой, взяв под контроль около трех тысяч местных жителей.

Устройство и политика

Формально власть на острове принадлежала избранному Совету народных комиссаров, который включал комиссаров по военным, внутренним делам, труду и другим вопросам. Однако символика и практические действия указывали на анархистский характер режима. Вместо красного знамени был поднят красно-черный флаг анархистов, а на некоторых фотографиях матросы запечатлены со знаменами, украшенными черепом.

Внутренняя политика республики была хаотичной и зачастую жестокой, далеко от справедливости. Так, матросы ввели «революционный налог», который на деле сводился к конфискации частного имущества. Для выполнения тяжелых работ на остров были привезены заключенные из тюрьмы Ревеля. Существуют также свидетельства о актах насилия по отношению к местным женщинам. Планы по выпуску собственной валюты так и не были реализованы.

Падение вольницы

Существование республики напрямую зависело от общей военно-политической обстановки. Когда в конце февраля 1918 года германские войска подошли к Ревелю, гарнизон Найссаара не стал оказывать сопротивления. 26 февраля матросы погрузились на линкор «Петропавловск» и эвакуировались в Кронштадт, бросив часть товарищей и даже не взорвав все военные объекты. Один из лидеров Найссаарской республики Степан Петриченко позже руководил гораздо более масштабным Кронштадтским восстанием 1921 года. После его подавления он был вынужден эмигрировать, а в 1945 году был арестован и умер в лагере.