Мужчина пошел постричься и заодно разбогател

Житель американского штата Северная Каролина пошел в парикмахерскую, непреднамеренно купил лотерейный билет в соседнем магазине и выиграл 100 тысяч долларов (8 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Оскар Галдамес Росалес из города Дарем пошел постричься. После того как парикмахер закончил работу, американец понял, что у него нет наличных, чтобы расплатиться. Он заскочил в ближайший продуктовый магазин, чтобы снять деньги, и заодно купил лотерейный билет розыгрыша Ruby Red 7 за 20 долларов (1,6 тысячи рублей). «Что-то подсказывало мне, что нужно купить этот билет, и я решился», — объяснил Росалес.

Мужчина заплатил мастеру, вернулся в машину, стер защитный слой на билете и обнаружил, что неожиданно разбогател на 100 тысяч долларов.