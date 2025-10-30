Почему засекретили результаты эксгумации останков летчика-героя Николая Гастелло

Подвиг капитана Николая Гастелло, направившего свой горящий бомбардировщик на колонну вражеской техники 26 июня 1941 года, стал одним из главных символов героизма начального этапа Великой Отечественной войны. Имя летчика буквально было канонизировано советской пропагандой, а место гибели — братская могила в белорусском селе Декшняны — стало знаковым символом боевой памяти. Однако спустя десятилетие официальная версия событий была поставлена под сомнение.

Торжественное перезахоронение

В 1951 году, в честь 10-летия подвига, было принято решение о торжественном переносе останков Гастелло для перезахоронения в поселке Радошковичи. Церемония должна была укрепить историческую память и стать важным идеологическим событием. Работы по вскрытию братской могилы возглавил местный военком, подполковник Котельников.

При эксгумации команду ждало серьезное потрясение. Среди извлеченных предметов был обнаружен офицерский планшет с документами. Но они принадлежали не Николаю Гастелло, а другому летчику — капитану Александру Спиридоновичу Маслову. Помимо этого, в захоронении нашли личные вещи члена экипажа Маслова, стрелка-радиста Григория Реутова.

Это кардинально меняло официальную картину подвига. Факты указывали на то, что знаменитый таран мог совершить не экипаж Гастелло, а экипаж Маслова, чье имя до того момента оставалось в безвестности.

Альтернативная версия

Находка 1951 года породила несколько версий. Согласно одной из распространенных точек зрения, основанной на результатах эксгумации, именно бомбардировщик Александра Маслова, а не Николая Гастелло, совершил таран вражеской колонны. Экипаж Маслова считался пропавшим без вести как раз в том районе и в тот же день.

Но что же случилось тогда с самим Гастелло? По одной из гипотез, его самолет упал в болотистой местности неподалеку от места падения самолета Маслова. Историки предполагают, что экипаж Гастелло мог погибнуть в болотах, и их останки не были своевременно обнаружены. Существует даже конспирологическое предположение, что Гастелло мог выжить и даже оказаться после войны за границей, но никаких документальных подтверждений этому нет.

Засекретить и сохранить миф

Столкнувшись с неудобными находками, подполковник Котельников доложил о них «по секретной линии» в ЦК Компартии Белоруссии. В итоге торжественная церемония перезахоронения в Радошковичах состоялась в запланированные сроки. Урна с останками, которые, как теперь знали ответственные лица, принадлежали экипажу Маслова, была с почестями погребена как прах Гастелло и его товарищей. Памятник герою был установлен, а официальная версия подвига — сохранена в неприкосновенности.