«Пулемет» и открытки. Что напоминает об октябрьском Манифесте 1905 года?

17 (30) октября 1905 года Николай II подписал и обнародовал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка. Хранители фондов Государственного музея политической истории России поделились с MIR24.TV секретами своих коллекций и рассказали, как это событие отразилось в периодике и живописи.

Содержание манифеста довольно лаконично. «Кровавое воскресенье было настолько живо в памяти народа, что правительство не на шутку напугали общественные волнения по всей империи. И выход нашли.

Документ провозглашал три важных пункта:

«1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательною права вновь установленному законодательному порядку, и

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей.

Это дало толчок к возникновению новых легальных политических партий и оппозиционной печати. Стали появляться профсоюзы и многочисленные общественные организации.

«Для душевно-здоровых читателей

Для историков журналистики 1905-1907 годы благодатная почва для исследований, потому что издатели и сатирики смогли какое-то время говорить в полный голос.

«На период 1905-1907 годов приходится расцвет русской сатирической периодики и графики, отражавших главным образом внутриполитическую сторону жизни. События 9 (22) января 1905 года стали своего рода точкой невозврата, когда пошатнулась народная вера в справедливого царя-заступника, и явились тем катализатором, который вслед за ужесточением цензуры лишь подогрел желание общественности в острой форме демонстрировать свои взгляды на происходившее. «Высочайший Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 (30) октября 1905 года, даровавший свободу слова, вместо возложенных на него ожиданий возымел обратный эффект, породив небывалое доселе в стране появление сатирических журналов и газет, причем пик этого явления пришелся уже на 1906 год, когда были приняты новые правила о печати и изменилась система цензурирования.

Но свобода слова была мнимая. Когда Николай Шебуев в первом же номере своего журнала «Пулемет на задней обложке поместил текст Манифеста с отпечатком руки красного цвета и подписал: «К сему листу Свиты Его Величества Генерал-Майор Трепов руку приложил, то его сразу арестовали.

Дело в том, что Манифест составили Александр Оболенский и Николай Вуич под чутким руководством Сергея Витте. А при чем тут Дмитрий Трепов? А он, помимо обязанностей генерал-губернатора Санкт-Петербурга, выполнял функции начальника полиции. И за три дня до обнародования документа дал приказ своим подчиненным в случае возникновения беспорядков «холостых залпов не давать и патронов не жалеть.

Для Шебуева стали отягчающими обстоятельствами еще «Марсельеза и едкая «Сказка о весне, в которой явно читался намек на императора, но вот «лапа на документе послужила воистину красной тряпкой для обоснования обвинений по 103 и 128 статьям, то есть за оскорбление власти.

Служащим судебной палаты пришло в голову, что даже сам номер составлен как унизительная головоломка: на первой странице обложки кричащий «Долой! человек с вытянутой рукой, при развороте указывающий прямо на последнюю страницу с символическим отпечатком Трепова.

«Всей душой протестую против изобретенного особым присутствием способа чтения «Пулемета. «Пулемет издается для душевно-здоровых читателей, а не для маньяков и больных, которым придет охота от безделья складывать его черт знает как и в таком виде читать.

На суде представители обвинения парировали, что «манифестом 17-го октября дарована свобода печати, но не разнузданность. Тем не менее неугомонный сатирик, сидя в «Крестах, продолжал писать свои тексты, заказывать карикатуры и готовить к печати новые номера. «Пулемет успел выйти всего шесть раз. А когда издателя освободили, он организовал новый журнал под названием «Весна.

«С этими периодическими изданиями сотрудничали многие известные деятели литературы и искусства, рассказывает Юлия Науменко. Особой популярностью пользовались сатирические рисунки, публикуемые в этих журналах. Острые, хлесткие, лаконичные, карикатуры того времени высмеивали царя, правящую элиту и всех тех, кто поддерживал монархию. Их по праву можно назвать блестящими произведениями отечественных и зарубежных художников. Помимо журналов, эти сатирические изображения воспроизводились и на открытках, которые, как и журналы, выпускались небольшим тиражом, отчего имеют важную историческую и художественную ценность. В коллекции ГМПИР хранятся эти редкие открытки.

Например, открытка «А у нас все спокойно!! ярко отражает события того времени. Кто-то из представителей высшего офицерского состава докладывает по междугороднему звонку (как поясняет надпись внизу), что в городе порядок. Но мы-то видим, что рядом с ним творится. Гора из человеческих голов прямая аллюзия на известную картину Василия Верещагина «Апофеоз войны, написанную еще в 1871 году. И хотя полотно отсылало к событиям XIV века, можно уловить тонкий намек: в наступившем ХХ столетии жертв правящего класса меньше не стало.

«Сатирические открытки печатались оппозиционно настроенными кругами и за границей, а затем часто нелегально ввозились на территорию Российской империи. Главным образом, это французские сатирические открытки. Одна из них относится к серии открыток «Политический коллекционер. Рисунок разделен на две части: слева портрет Николая II и надпись по-французски: «Великий убийца. Царь. А справа изображение раненых солдатами участников шествия 9 (22) января 1905 г. во главе со священником Гапоном, продолжает перебирать экспонаты хранитель.

Есть среди них и вполне реалистичные.

«Еще одна открытка, о которой стоит рассказать, освещает события, имевшие место 18 (31) октября 1905 года, когда после обнародования «Высочайшего Манифеста об усовершенствовании государственного порядка по Петербургу прокатилась волна демонстраций. Участники этих демонстраций имели разные политические воззрения и по-разному приняли этот документ. Столкновения происходили не только с органами правопорядка, но и внутри самих организаций митингующих, поясняет музейный сотрудник.

Шадр и булыжник

Спустя 80 лет издательство «Планета выпустило юбилейный набор открыток «Революция 1905-1907 годов в России. И весьма символично оформило обложку.

«На лицевой стороне изображена скульптурная композиция «Революции 1905-1907 годов посвящается. Монумент установлен 17 февраля 1981 года в честь 75-летия со дня декабрьского вооруженного восстания, перед началом работы XXVI съезда КПСС. Это работа скульпторов Олега Иконникова и Владимира Федорова совместно с архитекторами Михаилом Константиновым, Владимиром Фурсовым и Аркадием Половниковым.

Москвичам этот памятник хорошо знаком. Он находится прямо напротив выхода станции метро «Улица 1905 года.

А на обороте обложки можно увидеть известную скульптуру Ивана Шадра «Булыжник оружие пролетариата. Выражение настолько прижилось, что сейчас даже редко вспоминают, откуда оно пошло.

«Скульптор создал ее в 1927 году из гипса и в 1947 году появился монумент в бронзе. Герой скульптуры представляет собой обобщенный образ пролетария начала XX века, борца за революционные идеалы и свободу, уточняет Екатерина Костина.

Бронзовая копия скульптуры в 1967 году установлена в Пресненском районе Москвы, в парке Декабрьского восстания, при участии архитекторов Михаила Казарновского и Льва Матюшина. За фигурой слова Владимира Ленина: «Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жертвы были не напрасны.

Революция с женским лицом

Если поэтесса Юлия Друнина писала в 1944 году, что «У войны не женское лицо, то революционеры так не считали. Достаточно взглянуть на полотно Николая Кравченко.

«Картина «Революция идет представляет интерес как пример творчества, созданного по горячим следам событий Революции 1905 года. Размер полотна 63,5х53,5 см. Главное место на полотне занимает образ женщины-революционерки. Этот образ активно тиражировался в литографиях начала ХХ века. В коллекции Музея политической истории России имеется тиражированная графика с тем же сюжетом «Революция идет, комментирует специалист.

Любопытно, яркое воплощение революционных настроений настолько приглянулось автору, что в 1917 году он создает довольно похожую работу, только меняя фон.

Таким образом мы прикоснулись к событиям 120-летней давности. Можно считать это виртуальной экскурсией благодаря увлекательному рассказу музейных сотрудников.