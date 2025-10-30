Рыбак поймал крупного усача и побил шестилетний рекорд

В Великобритании рыбак поймал обыкновенного усача весом 9,4 килограмма и побил рекорд реки Трент, установленный шесть лет назад. Об этом сообщает Angling Times.

Обладателем нового высшего достижения стал Нил Райт. Он поймал усача в среднем течении Трента в 20-х числах октября. Британец рассказал, что охотился за другой рыбой, однако держал в уме, что ему может попасться и усач. Райт признался, что его личный рекорд по ловле этого вида был не очень впечатляющим.

«Моя предыдущая рекордная рыба весила где 7,3 килограмма. Я поймал ее девять лет назад. Вообще, здесь попадаются крупные экземпляры, но мне всегда доставались те, что помельче», — посетовал рыбак.

Пойманный им в октябре усач побил рекорд, установленный в 2020 году Сью Ковальски. Та рыба весила 9,2 килограмма. Райт добавил, что усач, который достался ему, продолжит расти, и к концу рыболовного сезона на Тренте может достичь веса более 10 килограммов.