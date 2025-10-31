Роль пропили и прокляли: как спасли комедию Гайдая

Роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев» практически сразу стал популярным. Несмотря на это, режиссёры долгое время не решались снимать экранизацию бессмертного произведения. Воплотить идею в жизнь захотел Леонид Гайдай, назвав картину «мечтой всей своей жизни». С какими трудностями ему пришлось столкнуться, и как на самом деле появился любимый многими фильм — читайте в нашей статье.

Идея снять фильм «12 стульев» пришла к Леониду Гайдаю в конве 1960-х. Однако уже на этом этапе знаменитый режиссёр столкнулся с первыми трудностями. Оказалось, что такая идея посетила многих зарубежных режиссёров, а картины уже вышли на экраны в Польше, Америке, Швеции и Бразилии.

Несмотря на то, что в Советском Союзе на тот момент был всего один телеспектакль, в «Мосфильме» посчитали, что выход «12 стульев» будет лишним и не принесёт успех. Тем более, что Михаил Швейцер уже начал работу над «Золотым Телёнком» — «второй частью» романа.

Отказ не смог заставить Леонида Гайдая бросить свою идею. Через некоторое время он вернулся на «Мосфильм», но тут его ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что руководство киноплощадки не против съёмок, вот только этим уже занимается Георгий Данелия.

Спустя год, смирившийся с неудачей Гайдай, получил неожиданный подарок. Георгий Данения отдал ему право на съёмки «12 стульев». Коллега пояснил, что за время подготовки перегорел и не знал, с чего начать историю.

Неинтересный сценарий

При всей заинтересованности режиссёра и его уверенности в успехе картины, к сценарию «12 стульев» кинематографисты отнеслись скептически.

Они заявили, что предложенная Гайдаем идея состоит из монотонного чередования эпизодов, что нельзя использовать для комедии. После изучения сценария члены юкомиссии заключили: некоторые эпизоды необходимо сократить, а режиссёрский взгляд подлежит корректировке. Так они дали Гайдаю понять: его текст скучный и недостаточно социалистический.

Неожиданно на помощь режиссёру пришёл Григорий Чухрай. Худрук Экспериментального творческого объединения «Мосфильма» помог превратить каждую сцену в самобытный эпизод и найти актёров, способных зацепить зрителей своей харизмой и талантом.

Так, Эраст Гарин, Рина Зеленая, Владимир Этуш, Юрий Никулин и Георгий Вицин, появились в «12 стульях» всего на мгновение, однако их персонажи запомнились зрителям на долгие годы.

Особое внимание уделялось исполнительнице роли мадам Грицацуевой. Воплотить в жизнь этот образ пытались Галина Волчек, Нонна Мордюкова, но Гайдаю «чего-то не хватало». В итоге его выбор пал на Наталью Крачковскую. Она никогда прежде не играла главные роли, однако её энергичность и харизма, дополненные гротескной внешностью, сделали своё дело — актрису утвердили.

Два Остапа Бендера

На роль Остапа Бендера претендовало сразу 200 актёров. Изначально Гайдай утвердил Владимира Высоцкого, однако незадолго до съёмок артист ушёл в запой, что заставило режиссёра изменить свои планы.

В гневе он начал снимать Александра Белявского, но его игра меркла на фоне игры Сергея Филиппова, исполнившего роль Кисы Воробьянинова.

В итоге режиссёр случайно встретил Арчила Гомиашвили и решил с ним поработать. Артиста Гайдай отстаивал перед всем «Мосфильмом»: сначала ему пришлось оправдываться за национальность, а затем и за лысину актёра.

Поиск стульев

Строгому отбору в фильм подверглись и «главные герои» — стулья. Чтобы найти те самые, Гайдай дал объявление в газету. Он хотел встретиться с владельцами раритетных вещей. Оказалось, в приличном состоянии стулья сохранились лишь у одной столичной старушки. При этом женщина никак не хотела расставаться со своим имуществом, какую бы цену ей не предложили.

В итоге специалисту пришлось сфотографировать стулья и заказать их копии в Арабских Эмиратах, поскольку ни одна советская фабрика не захотела выполнять такой заказ.

По окончании съёмок «в живых» осталось лишь четыре стула. Их Гайдай забрал в свой кабинет.

Ссора из-за акцента и интересные факты

Арчил Гомиашвили отлично сыграл Остапа Бендера, однако многим не понравился его акцент. В итоге своим голосом артист произнёс лишь две фразы.

Остальные реплики великого комбинатора озвучивал Юрий Саранцев. Узнав об этом, Гомиашвили сильно обиделся на режиссёра и отказался с ним общаться.

Примирение наступило лишь спустя несколько лет. В день премьеры Леонид Гайдай позвонил артисту и заявил, что тот станет «свидетелем преступления». Так и наступило примирение режиссёра и актёра.

Чтобы Михаил Пуговкин снялся в картине, Гайдаю пришлось месяц ждать благословения матери артиста. Также сложности возникли с исполнителем роли Кисы Воробьянинова Сергеем Филипповым.

Артист незадолго до начала съёмок узнал об онкологии и начал глушить переживания алкоголем. Несмотря на это, Леонид Гайдай видел в картине лишь Филиппова. Режиссёр пошёл артисту на уступки, всячески поддерживал его.

Так, вопреки всем трудностям, и появился знаменитый фильм.