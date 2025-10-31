Почему Александров день называют «Лесное ухоженье»

В Александров день православные христиане вспоминают трех святых Александрах. При этом в народе этот праздник более известен под названием «Лесное ухоженье». «Лента.ру» рассказывает, в чем суть торжества, какие традиции с ним связаны, что можно и нельзя делать в этот день.

Когда отмечают Александров день?

Александров день отмечается в одну и ту же дату — 28 марта. Православная церковь празднует его каждый год. В 2026 году Александров день выпадает на субботу.

История Александрова дня

В этот день вспоминают трех канонизированных праведников: двух святых мучеников Александров, загубленных в Кесарии Палестинской, а также священномученика Александра Сидского.

Святой Александр

Священномученик Сидский (Памфилийский) Александр жил в III веке в римской провинции Памфилии (сейчас на этой территории находится Турция — прим. «Ленты.ру»). Он был иереем, убежденным верующим и проповедовал веру во Христа, разговаривая с людьми.

Во время правления императора Аврелиана были массовые гонения на христиан. Местный сидский правитель Антонин захотел выслужиться и подверг Александра пыткам, намереваясь заставить его отречься от веры. Тот, ни проронив ни слова, выдержал все испытания, но от Христа не отказался. Тогда Антонин приказал лишить иерея головы. Александр сам положил голову на плаху.

По преданию, сразу же после казни Александра у Антонина случился припадок конвульсий, который он не пережил.

Два Александра, мученики Кесарийские

Два юных христианина с именем Риме, сейчас это территория Израиля — прим. «Ленты.ру»). Они также пострадали за веру, столкнувшись с идолопоклонниками.

Во время одного из торжеств язычники решили заставить христиан поклоняться своим богам, а тех, кто отказывался это сделать — публично замучить. В это время в толпе находились два Александра, а также Дионисий, Пуплий, Тимолай и Ромил. Юноши сами связали себе руки, пришли к правителю Кесарии Палестинской Урвану и потребовали совершить с ними то, что сделали с их братьями по вере.

Урван, оценив юный возраст пришедших, сначала пытался отговорить их от самопожертвования, но молодые мужчины настояли на своем. Их бросили в темницу, где уже были Агапий и его слуга Дионисий. А вскоре оба Александра, оба Дионисия, Агапий, Пуплий, Тимолай и Ромил стали жертвами многочисленных страшных пыток. После этого их обезглавили на глазах собравшейся толпы.

Почему Александров день называют Лесное ухоженье

Существует предположение, что на Руси до христианства было принято в этот день почитать лес как источник пропитания (грибов, ягод, дичи, целебных трав), выказывать знаки уважения населяющим лес духам.

Традиции Лесного ухоженья

На Лесное ухоженье охотники и люди, которые отправлялись по грибы и ягоды, низко кланялись деревьям и извинялись за вторжение.

А травники и знахари предпочитали в этот день собирать целебные растения, чтобы позже сделать из них снадобья и настойки для лечения больных и раненых. Они верили, что 28 марта молодые ростки хранят в себе самую большую силу. Также считалось, что в этот день лучше всего снимать порчу, исцелять головные боли и делать обереги.

А после Лесного ухоженья люди опасались ходить в лес в одиночку, а особенно забредать далеко, так как начинался разгар волчьих «свадеб». Известно, что в этот период звери становятся очень агрессивными и непредсказуемыми, поэтому человеку опасно находиться в чаще.

Был ли праздник Лесное ухоженье на Руси?

Кандидат филологических наук, культуролог Татьяна Воронцова в беседе с «Лентой.ру» усомнилась в том, что праздник Лесное ухоженье действительно появился так давно, и отметила некоторые несостыковки.

«Приметы на этот день в народном календаре существуют, но сам смысл Александрова дня — забота о лесе — не вписывается в календарные земледельческие обряды наших предков. Да и само слово "ухоженье", которое используется якобы в народном названии, с лингвистической точки зрения выглядит подозрительным и не встречается даже в словаре Даля — не то что в современных словарях. Не удивлюсь, если здесь найдется неоязыческий след», — пояснила культуролог.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что Лесное ухоженье также не связано напрямую с каким-либо значимым религиозным праздником. Тот факт, что оно наложилось на христианский праздник Александров день — простое совпадение.

Православная церковь 28 марта вспоминает нескольких святых. Часто этот день совпадает с Великим постом — временем, когда фокус внимания человека направлен на его связь с Богом, а не на внешний мир. Выражать почтение к лесной нечисти в такие дни — это откровенное богохульство, на которое наши предки при всем их двоеверии не были способны Татьяна Воронцова культуролог, кандидат филологических наук

Народные приметы на Александров день

Если на закате солнце яркое — впереди ждут дождливые дни. Если прилетевшие чайки начинают плескаться в воде, скоро погода ухудшится. А если, наоборот, сторонятся ее, значит, в ближайшее время начнется ледоход. Если воробьи вовсю чирикают — дни ждут ясные и погожие. Если в небе заметили жаворонков и журавлей, значит, надо ждать потепления, а если зябликов — снова грянут морозы. Если ручьи бегут медленно, то год будет бедным на урожай. Хмурое облачное утро — жди дождя к вечеру.

Именины на Александров день

28 марта именины празднуют только мужчины: Алексей, Денис, Михаил и Тимофей, а также тезки святых, которые пали за веру в этот день.

Что нельзя делать в Александров день

Наши предки верили, что на Александров день лучше не надевать черные и темные одежды. 28 марта нельзя давать и брать в долг. Лучше не разжигать огонь — считалось, что это может быть опасным. Нельзя отказывать в помощи ближнему.