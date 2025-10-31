Тыкву - в кашу. Почему Хэллоуин теряет популярность

Хэллоуин теряет популярность у россиян. На маркетплейсах заметно снизился спрос на товары, связанные с этим западным праздником. Их стали покупать примерно на 20% меньше, чем в прошлом году. Причем, тенденция наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге. Это касается и тыкв – главных атрибутов Хэллоуина. Почему уходит тренд, узнал корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Тыквы к Хэллоуину, скорее всего, пойдут на супы и каши. Россияне последние несколько лет теряют интерес к «костюмированной ночи». Это вызвано критикой со стороны общественности. Все чаще звучат голоса: «Не наш это праздник!»

Продавец с Даниловского рынка Умит без выручки, а значит, без настроения. Говорить отказывается. Специально заказал в Липецке тыквы-гиганты, а покупателей нет. Мы стояли на точке Умита час, тыквы для «фигурной резки» так никто и не купил.

Это мелкий торговец Умит, а что же крупные маркетплейсы? Ситуация печальная. Популярные товары – маски из фильма «Крик» и прочая «ужасная» атрибутика Хэллоуина – скорее всего, так и останется лежать на складах. Спрос по сравнению с прошлым годом упал на 47%, выручка – на 48%.

В золотые хэллоуинские времена, а пик ажиотажа пришелся на 2021 год, в ресторанах и клубах проходили тематические вечеринки. Теперь же найти тыкву у входа сложно, если не сказать невозможно.

Патриаршие пруды, знаменитые московские Патрики. Это тусовочное место столичной молодежи. У кафе и ресторанов ни одного упоминания о празднике. Тренд «ушел». Здесь уже готовятся к Новому году. Рестораторы в большинстве своем не хотят нарываться на критику. Портить имидж из-за одной «Ночи всех святых» никому не хочется.

«Сейчас же многие рестораны уже начали оформляться к Новому году. Снежинки, кто-то елки ставит, это оправдано, это правильно, потому что оформить Новый год 15 декабря, потом через три недели все это снять, это большие затраты, поэтому многие украшают уже в ноябре», – рассказал ресторатор Сергей Миронов.

Хэллоуин все больше становится чужим праздником. Да и молодежь, которая чаще всего отмечает Хэллоуин, стала другой, говорят аналитики.

«Добавим к этому возможное изменение предпочтений. Более молодое поколение может выбирать иные способы празднований, несвязанные с коммерциализацией. Сам по себе фактор коммерциализации праздника может отразиться на падении интереса к нему», - пресс-секретарь группы компаний по разработке программного обеспечения для бизнеса Ксения Федюшина.

Скорее всего, это будет просто ночь, с которой начнется последний месяц осени. Представить, что в самом центре Санкт-Петербурга появится летучая мышь, как это было в 2020 году, теперь крайне сложно.