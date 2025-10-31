Чем поражали ученых потомки «снежной женщины» из Абхазии

Во второй половине XIX века в абхазском селе Тхина жила женщина, ставшая местной легендой. Её звали Зана, и одни считали её «снежным человеком», другие — беглой рабыней. Её странная внешность, необъяснимое происхождение и многочисленные потомки до сих пор будоражат учёных и любителей тайн.

«Снежная женщина» в неволе

Зану поймали в лесах Западной Грузии. Очевидцы описывали её как могущественное существо с тёмно-серой кожей, покрытой рыжеватыми волосами, с массивной челюстью и мощными надбровными дугами. Её лицо казалось свирепым, а зубы — ослепительно белыми.

Несколько раз переходившая из рук в руки, она в итоге оказалась у дворянина Эдги Генаба. Тот, опасаясь её силы, сначала держал её в загоне с частоколом, где пищу подавали на верёвке. Со временем её перевели под навес, но не спускали с привязи. Любопытно, что когда её наконец освободили, Зана не сбежала — она бродила окрестностями, но всегда возвращалась к усадьбе.

Тайна черепа «снежной женщины»

Зана вырыла во дворе яму, в которой жила круглый год. К ней приходили местные мужчины, и она рожала им детей — двух девочек и двух мальчиков. Всех детей забрали и воспитали местные жители. Дети Заны умели говорить, но отличались необычной внешностью и невероятной физической силой.

Для того, чтобы оценить, так ли это на самом деле ученые эксгумировали трупы Заны и ее сына Хвита, умершего в 1954 году.

Могилы искали долго. Советский историк Борис Поршнев, проявлявший большой интерес к истории Заны, так и не смог обнаружить захоронения. Однако в 1975 году это удалось сделать другому исследователю, Игорю Бурцеву. Бурцев не был уверен в том, что нашел именно останки «снежной женщины», но с помощью антропологов определил, что извлеченный череп принадлежал пожилой женщине и имел ярко выраженные экваториальные черты: широкий нос, уплощенные носовые кости, широкое межглазничное пространство, выпуклый лоб, развернутые вперед скулы и т.д. Иными словами, Бурцев вместе со своими товарищами предположил, что Зана была вовсе не «снежным человеком», а обычной чернокожей женщиной. Возможно, она попала на Кавказ в качестве рабыни, а дальше народная молва сделала свое дело.

Сын и другие потомки

Впрочем, данная гипотеза не объясняет, почему тело Заны было покрыто волосами, и по какой причине она так и не выучила язык. Между тем имя было дано «снежной женщине» абхазцами именно благодаря темному цвету кожи: слово «Зана» схоже с грузинским «занги» — темнокожий, негр. По всем признакам череп сына Заны, Хвита, который также посчастливилось обнаружить ученым, принадлежал к роду Homo sapiens. Надбровье Хвита не имело вид валика, характерного для неандертальцев, а вот так называемый надглазный треугольник, который является одной из черт Homo sapiens, оказался отлично выражен. Однако упомянутое выше надбровье все же было крупным, что, впрочем, может говорить лишь о том, что человек обладал выдающимися внешними данными.

Между тем Борису Поршневу, написавшему документальную книгу «Борьба за троглодита», удалось встретиться с живыми потомками Заны. Так, в 1964 году он посетил двух внучек «снежной женщины», Чаликву и Таю. Женщины, как и их бабушка, имели темную кожу негроидного типа, у них были очень мощные челюсти и чрезвычайно развитые жевательные мышцы. Дети и внуки Заны отличались невероятной физической силой и выносливостью. Известно, что сама Зана не просто жила в усадьбе знатного абхазца, но и помогала по хозяйству, в частности носила тяжелые мешки. При этом «снежная женщина» снимала со своего «босса» сапоги и всячески ему прислуживала, так как очень его боялась. Как бы то ни было, если принять во внимание тот факт, что Поршнев отыскал внуков Заны, то возможно, что в тех краях до сих пор живут ее потомки.