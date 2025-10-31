Лжедмитрий II, Сергей Бондарчук и Софи Лорен. Легенды и тайны Южного Тушина

Как бы удивительно это ни звучало, но по истории Тушина можно изучать историю Москвы, а может, и России — чего здесь только не было. Первобытные люди в этой местности охотились на мамонтов и устраивали стоянки, обеспечив археологам ценные находки и даже череп древнейшего москвича. Позже местные земли делили князья, а затем их и вовсе захватил Лжедмитрий II, устроив здесь альтернативную столицу России. Тушино успело побыть и селом, и городом и, наконец, войти в состав Москвы, разделившись на Южное и Северное. За все это время оно обросло не только историческими событиями, но и мифами, а еще неоднократно появлялось в кино — в Южном Тушине успели поработать и Сергей Бондарчук, и даже Софи Лорен. В наше время этот район Москвы притягивает к себе взгляды тех, хочет жить в экологически благополучном месте, на берегу канала, в окружении легенд прошлого, а может быть, и будущего.

Череп древнейшего москвича и корни названия

В 1939 году вблизи Тушина строители канала имени Москвы сделали необычную находку — на глубине четырех метров они заметили почерневший от времени, окаменевший человеческий череп. Ученые принялись изучать артефакт и место на берегу реки Сходни, где он был обнаружен. Во время раскопок были найдены кости крупных ископаемых животных, первобытного быка и овцебыка, кости мамонта, окаменевшие останки растений. Все свидетельствовало о том, что в древние времена здесь была жизнь, а советский ученый-археолог Отто Бадер, исследовавший череп, определил, что он принадлежал человеку переходного типа от неандертальца к современному — человеку разумному конца ледникового периода. Черепная коробка стала самой древней находкой останков человека в столице — и самым ранним свидетельством проживания человека на территории Москвы.

Местность, к которой сегодня относится Тушино, была населена в эпохи мезолита и неолита — ученые обнаружили следы стоянок, городищ и курганов (эти памятники составляют Алёшкинский археологический комплекс, находящийся частично на территории парка "Северное Тушино"). Позже здесь возникали славянские поселения, а затем образовалось и село, которое называлось Коробово. В княжеские времена владельцы этих земель сменялись, но особого внимания заслуживает боярин Василий Иванович Квашнин. Он владел Коробовом с конца XIV века, и благодаря ему оно превратилось в Тушино. Точнее, благодаря его прозвищу: Квашнин был высоким и крупным человеком, за что его прозвали Тушей. Его потомки стали Тушиными (благодаря не самой комплиментарной кличке образовалась фамилия рода Тушиных — одного из наиболее знатных и известных в царской России), и само село стали называть Тушино.

Тушинский вор и альтернативная столица России

Тушино прославилось в Смутные времена благодаря Лжедмитрию II, который вошел в историю под прозвищем Тушинский вор. Самозванец выдавал себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия Углицкого — сына Ивана Грозного, и надеялся взойти на российский престол. Авантюрист собрал войско и в 1608 году подошел к Москве. Кремль взять ему не удалось, поэтому он обосновался в окрестностях столицы — в Тушине.

Его стан располагался на холме между реками Сходня и Москва. Туда стекались все недовольные царем Василием Шуйским, в том числе московские бояре и служилые люди: военный лагерь расширялся и быстро превратился в хорошо укрепленный городок с собственными порядками. Лжедмитрий II жил в построенном для него дворце, в Тушине образовалась своя боярская дума, состоявшая из примкнувших князей. Появился даже собственный патриарх — захваченный в плен ростовский митрополит Филарет Романов. Из Тушина во все области рассылались грамоты, призывавшие переходить на сторону Лжедмитрия II, и многие им следовали — Лжедмитрию II подчинились Ярославль, Кострома, Вологда, Муром и многие другие города. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (1890) говорится, что войско самозванца достигало 100 тыс. человек. На протяжении почти двух лет Тушино фактически было альтернативной столицей России, но в конце 1609 года лагерь был разбит.

Веками в народе ходила легенда о том, что бежавший Лжедмитрий II оставил на тушинских землях сокровища. Однако клад так до сих пор и не удалось обнаружить. Зато в 1898–1900 годах при постройке железной дороги рабочим и крестьянам удалось собрать 835 предметов — наконечники стрел, фрагменты оружия, обрывки кольчуг, шпоры, предметы быта времен Лжедмитрия II. Из артефактов собрали коллекцию и передали Историческому музею, где она до сих пор и хранится.

Мистические места Тушина

В давние времена на холме у реки Сходни стоял Спасо-Преображенский монастырь. Дата его основания неизвестна, но, согласно летописи, в нем был похоронен отец Василия Туши, а значит, обитель находилась в Тушине как минимум с XIV века. По народным сказаниям — как бы парадоксально это ни звучало — святое место было проклято. Согласно легенде, однажды в обитель наведались заезжие купцы, которые боялись нападения разбойников и просили ночлег. Почему-то монахи им отказали, и нежданные гости были вынуждены продолжить путь. Вскоре монахам стало совестно, они отправили за торговцами гонца, однако было поздно: тот нашел лишь одного выжившего купца, остальных убили разбойники. На последнем издыхании торговец пожелал, чтобы монастырь провалился.

Обитель процветала до Смутных времен: войска Лжедмитрия II, обосновавшиеся рядом с ней, разграбили и разрушили ее. К тому же холм со временем стал оседать, почва уходила, монастырь превращался в руины. "В настоящее время от всего монастыря виден только кое-где щебень и мусор, местами под землею встречается кирпичный фундамент", — писал в 1860-е историк Григорий Есипов в хронике "Тушинский вор".

Место считалось обреченным, однако в 1880-х в память о монастыре, подальше от берегов Сходни, построили новый храм Преображения Господня в Тушине. При советской власти он пережил тяжелые времена — колокольню и главный купол взорвали, церковь использовали как склад, территория вокруг превратилась в свалку, однако в 1990-е храм возродился и до сих пор принимает прихожан.

Самая урожайная почва для городского фольклора — это загадочный "Сходненский ковш", памятник природы, громадный овраг на территории парка "Тушинский". Иногда его называют чашей или амфитеатром из-за необычной формы — круглый, глубокий, с высокими берегами. Диаметр "чаши" достигает 1 км, ее глубина около 40 м, площадь — более 70 га. Происхождение такого необычного оврага овеяно легендами: одни жители утверждают, что это кратер от упавшего метеорита, другие говорят о месте посадки НЛО, третьи — о древнем потухшем вулкане. Некоторые мистики, запутавшись в легендах, считают, что на месте "ковша" находился тот самый монастырь, который "провалился" под землю, а в лесу, окружающем "чашу", якобы и вовсе можно встретить призрак Черного монаха.

Однако ученые более прозаичны — согласно их мнению, "ковш" образовался в послеледниковый период, а необычную форму обрел со временем из-за обмеления и изменения течения реки Сходни.

Между прошлым и будущим

Сегодня Южное Тушино преобразуется — место, где когда-то вершилась история и рождались легенды, становится домом для новых поколений москвичей. На набережной канала имени Москвы идет строительство жилого комплекса ЮТУ — камерного проекта бизнес-класса от федерального девелопера "Точно".

У воды, в окружении деревьев, вырастут две башни высотой от 21 до 29 этажей. 80% квартир — видовые, с увеличенными панорамными окнами на гладь, которая окружала район веками. Новостройки ведут диалог с прошлым этих мест, не перебивая, а заслушиваясь. На крыше разместится лаунж-терраса — словом, есть все для того, чтобы можно было насладиться красотой пейзажа, почувствовать историю района, а себя — ее частью. Если захочется "заземлиться", достаточно спуститься во внутренний двор, вдохновленный пышными лесами и усадебным прошлым, — за создание атмосферы парка на территории ЖК отвечает один из крупнейших в России питомников декоративных растений "Экоплант". По соседству с башнями расположены парк "Северное Тушино", Кленовый сквер, а прямо под ними — благоустроенная набережная.

Софи Лорен, Витторио де Сика и Сергей Бондарчук в Южном Тушине

Южное Тушино неоднократно становилось съемочной площадкой. Излюбленная локация кинематографистов — Братцево, усадьба в стиле классицизма с сохранившимися постройками XVIII и XIX веков. В прежние времена в Братцеве жили бывший фаворит Екатерины II Иван Римский-Корсаков и светская львица Екатерина Трубецкая, дочь первой русской воздухоплавательницы Прасковьи Гагариной-Кологривовой, директор Исторического музея князь Николай Щербатов и другие выдающиеся личности.

В советское время в усадьбе "прописались" многие герои классических произведений. В фильме Сергея Бондарчука "Война и мир" (1965), получившем премию "Оскар", Братцево в нескольких сценах "сыграло" Отрадное — имение семьи Ростовых. Благодаря режиссеру в усадьбе побывали Андрей Болконский (Вячеслав Тихонов), Ростов-старший (Виктор Станицын), а также Наташа (Людмила Савельева).

В 1980 году в Братцево приехал Эльдар Рязанов для съемок трагикомедии "О бедном гусаре замолвите слово". На ступенях усадьбы Настя Бубенцова, героиня Ирины Мазуркевич, исполняла знаменитый романс "Генералам двенадцатого года" на стихи Марины Цветаевой. Также в Братцеве режиссер Алексей Сахаров снимал "Барышню-крестьянку" (1995) с Еленой Кориковой в главной роли, а спустя годы актриса вернулась сюда во время съемок сериала "Бедная Настя" (2003–2004).

Пожалуй, самой необычной страницей в кинокарьере Южного Тушина стал приезд итальянской кинодивы Софи Лорен. В 1970-м на экраны вышел фильм Витторио де Сики "Подсолнухи". Согласно его сюжету Джованна, героиня Софи Лорен, разыскивает пропавшего после войны мужа Антонио (Марчелло Мастроянни) на просторах СССР. Съемки действительно проходили в Советском Союзе, и некоторые сцены отсняли в подмосковной деревне Захарково, которая сегодня входит в состав Южного Тушина. Вместе со звездой в кадре появились и местные жители, которых пригласили в качестве массовки.

Дарья Шаталова