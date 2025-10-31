Почему первую публикацию Агаты Кристи нашли лишь через 120 лет

Лондонская газета The Times сообщила об обнаружении первого опубликованного произведения Агаты Кристи. Стихотворение под названием "Пар против электричества" (Steam v. Electricity) было напечатано в 1905 году, но оставалось неизвестным для исследователей творчества "королевы детектива" на протяжении 120 лет. Уникальная находка была сделана в сентябре 2025 года при изучении архивных газетных материалов.

24-строчное стихотворение появилось 8 июля 1905 года в газете Ealing and Hanwell Post. Публикация предварялась примечанием редакции:

"Юный автор прислал нам рифмованный комментарий к поломке электропоездов в прошлую субботу".

В стихотворении в шуточной форме описано, как паровоз приходит на помощь сломавшемуся электропоезду, демонстрируя свою незаменимость.

Обнаружить стихотворение ранее не получалось из-за того, что Кристи допустила несколько неточностей в описании своей биографии - она указывала свой возраст на момент создания произведения как 11 лет вместо реальных 14, а также ошибочно упоминала трамвай вместо электропоезда.

Внук писательницы, Мэтью Причард, дал официальное согласие на публикацию обнаруженного произведения.

Прочитать стихотворение можно на портале ГодЛитературы.РФ