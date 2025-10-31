Какие мировые знаменитости получили российское гражданство

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что хотел бы получить российское гражданство. "РГ" напоминает, кто из знаменитостей уже стал обладателем российского паспорта.

Американский актер получил гражданство РФ в 2016 году, паспорт ему вручил лично президент Владимир Путин. Примечательно, что Сигал довольно долго и настойчиво добивался своей цели, но все же смог реализовать мечту. Появилась она не случайно - дед Сигала был родом из России, в США он перебрался в начале XX века. В 2021 году Сигал стал членом партии "Справедливая Россия - За правду" и в этом качестве разработал поправки к закону, требующие ужесточить наказание за уголовные преступления в области экологии.

В 2013 году именитый француз получил российский паспорт из рук Владимира Путина. Гражданство РФ он получил за "весомый вклад в отечественную культуру и кинематограф". Однако красный паспорт стал для него желанным из-за налоговой реформы, которую тогда проводили во Франции: ставку налога для "сверхбогатых" планировали поднять до 75 процентов. В России Депардье запустил несколько бизнес-проектов, но в страну так и не перебрался, фактически он остался жить во Франции и Бельгии, гражданство которой у него тоже имеется.

Бывший сотрудник ЦРУ стал российским гражданином в 2022 году. После того, как он раскрыл данные о программах слежки американских спецслужб, Сноуден был вынужден скрываться за границей. 2013 году он получил временное убежище в России, в 2020-м - бессрочный вид на жительство. По словам самого Сноудена, он не хотел оставаться в России, "это была промежуточная остановка на пути в Латинскую Америку, так как Южная Америка в прошлом продемонстрировала открытость в отношении разоблачителей". Но многие страны отказали ему в убежище из-за страха перед США. "Вариантов не осталось, я запросил убежище в России. Я его получил", - отметил он.

Адриан Боке

Французский журналист освещал спецоперацию на Украине, ездил в Донбасс с гуманитарной миссией. По его словам, он был свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также инсценировки массовой гибели людей в городе Буче. Когда Боке начал рассказывать о преступлениях украинских военных, которые увидел, ему стали поступать угрозы. В итоге журналист запросил убежище в России. Паспорт он получил в 2023 году.

Бывший советник президента США Рональда Рейгана стала российской гражданкой в 2022 году. "Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России", - отметила тогда Масси. "Я посвятила много лет моей жизни сближению народов России и США. Сегодня крайне важно и необходимо для меня оставаться в России, чтобы продолжить мое дело", - заявила она, когда через журналистов обратилась к президенту РФ с просьбой дать ей российский паспорт. В 2017 году Масси дала интервью "РГ", рассказав, что простым американцам Россия не особо интересна, и русофобская истерия создается узкой прослойкой политической элиты.

Теодор Куртензис

Греческий дирижер стал гражданином РФ в 2014 году. В России он постоянно живет с 1996 года. В 2004-2010 годах он был главным дирижером Новосибирского академического театра оперы и балета. В 2004-м основал в Новосибирске оркестр МusicAeterna и камерный хор New Siberian Singers (ныне также МusicAeterna), в 2006-м совместно с группой российских деятелей современного искусства запустил фестиваль-лабораторию современного театра "Территория". "Выбор места жительства и приложения усилий был для меня не случайным. Я служу российскому искусству и сознательно делаю это не в столице, а в Пермском крае, где богатая культурная почва и люди очень восприимчивы к творческим инициативам", - заявил Куртензис, когда получил паспорт.

Боец смешанных единоборств получил гражданство РФ в 2018 году. "Привет, я Джефф Монсон, сегодня я очень счастлив. Почему? Потому что сегодня я стал русским. Спасибо большое России!", - сказал тогда Монсон. С самого начала вооруженного конфликта на Донбассе он поддерживал жителей региона. Сегодня бывший спортсмен - депутат Государственного собрания Башкирии, в его планах стать депутатом Госдумы.

Ан Хен Су

Корейский спортсмен-конькобежец получил российское гражданство, чтобы продолжить карьеру. В 2010 году его не включили в южнокорейскую сборную из-за серьезной травмы, и Ан обратился к властям РФ. В итоге на Олимпиаде в Сочи он выступал за сборную России и принес в копилку три золотые медали и одну бронзовую.

Вик Уайлд

Американский сноубордист сменил гражданство на российское после женитьбы на Алене Заварзиной, коллеге по спорту. На Играх в Сочи в 2014 году Уайлд завоевал золото в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе.

Бонус

Пьер де Голль

Внук основателя Пятой французской республики генерала Шарля де Голля на данный момент не является гражданином России, но хотел бы стать обладателем российского паспорта. "Получение этого гражданства является для нас своего рода необходимостью, потому что таким образом мы сможем передать детям важные для нас ценности и также дать им хорошее образование. Мы хотим спасти детей от декаданса, от падения ценностей, происходящего в западном мире", - заявил недавно Пьер де Голль.