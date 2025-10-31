Народные мстители. Как сражались партизаны в годы Великой Отечественной войны?

Более 1 миллиона вооруженных советских партизан сражались в годы Великой Отечественной войны. Их силами было уничтожено, ранено и захвачено в плен около 1 миллиона гитлеровцев, более тысячи самолетов, 6 тысяч танков, десятки тысяч поездов, а созданная ими нестабильность в тылу врага подорвала боеспособность и моральный дух противника. За героизм и отвагу в годы войны 127 тысяч человек были награждены медалью «Партизану Отечественной войны», 184 тысяч партизан и подпольщиков — другими медалями и орденами СССР, 248 тысяч — удостоены звания Героя Советского Союза. Кто же они — невидимые герои линии фронта? Об этом — в интервью MIR24.TV с экспертами.

Громили фашистские гарнизоны

В первые дни войны руководство СССР оперативно разработало программу тотальной мобилизации сил и средств на борьбу с врагом. Среди важнейших задач по превращению страны в единый военный лагерь отдельное место занимало развитие партизанского движения на оккупированной территории, говорит кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надехина. Была создана целая сеть подпольных партийных организаций и партизанские отряды, которые объединили свыше миллиона советских граждан.

Главнокомандующим над партизанами и подпольщиками стал маршал Климент Ворошилов. Наиболее мощное партизанское движение развернулось в Беларуси, на Украине, в Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской областях РСФСР.

Юлия Надехина кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ «В 1942 году по решению Государственного комитета обороны был создан Центральный штаб партизанского движения. Он действовал с 30 мая 1942 года по 12 января 1944 года. Начальником штаба был назначен первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Пантелеймон Пономаренко. Партизанские соединения оказывали значительную помощь действующей армии. Они совершали рейды по тылам врага, громили фашистские гарнизоны, нарушали связь, взрывали склады с боеприпасами и снаряжением, срывали железнодорожные перевозки».

«Можно сказать, что в тылу врага практически действовал мощный фронт народных мстителей, всем существом своим ненавидевших оккупантов», — вспоминал Георгий Жуков.

Только за 1943 год партизаны подорвали 11 тысяч поездов, уничтожили 900 железнодорожных мостов, вывели из строя большое количество вражеской техники. Особенное значение приобрели две операции: «Рельсовая война» накануне Курской битвы и операция «Концерт» накануне битвы за Днепр. Эти операции значительно способствовали коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

В партизанские ряды шли бойцы и командиры Красной Армии, попавшие в окружение и не сумевшие прорваться к своим. К партизанам охотно примыкала молодежь, приходили крестьяне, рабочие и все, кто не хотел стать рабами захватчиков. Без поддержки местного населения партизанские соединения не стали бы такой мощной силой сопротивления врагу.

«Ежедневно в ходе той страшной войны партизаны и подпольщики проявляли беспримерную храбрость, стойкость и отвагу. Наш народ хранит в памяти имена своих сынов и дочерей, героически отдавших свою жизнь за свободу Родины: Зоя Космодемьянская, Марат Казей, ребята из «Молодой гвардии» и многие-многие другие», — продолжает Юлия Надехина.

Одним из известных партизанских командиров был Александр Николаевич Сабуров. С марта 1942 года до апреля 1944 года он командовал партизанским соединением, которое действовало в Сумской, Житомирской, Волынской, Ровенской областях Украины, в южных районах Беларуси, а также в Брянской и Орловской областях России. Сабуров получил широкую известность благодаря книгам «За линией фронта», «Отвоеванная весна».

«Очень колоритной личностью был Сидор Артемьевич Ковпак. В начале войны ему исполнилось 54 года. Он занимал важный пост в городе Путивле на Украине. Когда город был оккупирован, Ковпак ушел в лес и организовал партизанский отряд. Он мог жестко потребовать безоговорочного исполнения приказа, был непримирим к трусам и предателям, при этом он был очень человечным, умным и храбрым. Партизаны искренне любили своего командира. Ковпак также оставил свои воспоминания в книгах «Партизанскими тропами», «От Путивля до Карпат»», — сказала Юлия Надехина.

«Ночь перед Рождеством»

После начала Великой Отечественной войны по всему Советскому Союзу стали создаваться партизанские отряды. Один из них был организован в городе Людиново Калужской области под руководством чекиста, сержанта госбезопасности Василия Ивановича Золотухина.

Андрей Миловидов писатель, журналист «Отряд Золотухина был по-своему явлением уникальным — прежде всего, потому, что он действовал в теснейшей связке с группой подпольщиков, действовавших в Людинове (город был оккупирован 4 октября 1941 года). Получая ценные разведданные, партизаны проводили диверсии: взрывали железнодорожные мосты, минировали дороги, устраивали засады. Некоторые из донесений, которые через связных передавали людиновские подпольщики, ложились прямиком на стол Сталину, что говорит об их стратегическом значении».

В конце 1941 года партизаны Людиновского района встретились с легендарным отрядом «Митя», во главе которого был знаменитый Дмитрий Медведев. В сотрудничестве с «медведевцами» патриотам-людиновцам удалось реализовать сложнейшую операцию, которая вошла в историю под названием «Ночь перед Рождеством».

«Несколько групп партизан в ночь с 24 на 25 декабря одновременно подорвали железную дорогу в районе Кирова, Жиздры, Судимира, а также станции Зикеево. В результате сотни вражеских эшелонов застряли в грандиозном многокилометровом заторе, став удобной целью для советской авиации. Партизаны, действовавшие в этом краю, стали настолько грозной силой, что фашистам приходилось не раз и не два отвлекать немалые резервы, включая танки и самолеты, чтобы расправиться с патриотами», — говорит Андрей Миловидов.

Самой масштабной карательной акцией подобного рода стала операция «Вольный стрелок» («Freischütz»), которая проходила с 21 по 30 мая 1943 года. Народные мстители, оказавшиеся после десятков позиционных боев в плотном кольце, решили идти на прорыв. 27 мая 1943 года они приняли бой, потеряв в сражении с немцами 463 человека.

Сегодня на этом месте — у сожженной фашистами деревни Старые Умысличи (Дятьковский район Брянской области) — можно видеть целый мемориальный комплекс с именами погибших партизан. За ним ухаживают школьники из окрестных поселков, сюда же приезжают родственники партизан, чтобы почтить память своих героев, подытожил в разговоре с MIR24.TV Андрей Миловидов.