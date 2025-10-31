Как сверхсекретный документ КПСС оказался на Западе

Февраль 1956 года. В Москве проходит ХХ съезд КПСС, который навсегда изменит советскую историю. Его кульминацией стал так называемый «закрытый доклад» Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях». Этот документ, не предназначенный для широкой публики, развенчивал миф о «вожде народов» и возлагал на Иосифа Сталина вину в массовых репрессиях, депортациях и искажении принципов ленинского социализма.

Почему Хрущев пошел на этот шаг

Как бы впоследствии не представлял свой поступок Хрущев, причины были не столько идеологическими, сколько сугубо прагматичными. Партийная элита, включая самого Никиту Сергеевича, была глубоко замешана в репрессиях 1930-х годов. Сделав Сталина единственным «козлом отпущения», новое руководство пыталось снять с себя коллективную ответственность за преступления прошлых лет. Уже тогда, в кулуарах съезда, звучали критика такого подхода, например, в выступлении Анастаса Микояна. Таким образом, доклад, на самом деле, стал инструментом внутрипартийной борьбы и попыткой легитимизировать новый курс.

Партийная тайна

Парадокс заключался в том, что, осуждая сталинскую секретность, Хрущев сам сделал доклад государственной тайной. В СССР его текст разослали партийным комитетам для зачтения на закрытых собраниях, но полностью он был опубликован лишь в 1989 году. Для рядовых граждан подготовили сильно смягченную, отредактированную версию.

Тем удивительнее было для Кремля, когда 5 июня 1956 года полный текст доклада на английском языке появился на первых полосах американских газет The New York Times и The Washington Post. Возник логичный вопрос: как сверхсекретный документ так быстро оказался на Западе? Версии выдвигались разные — от операций ЦРУ до происков западногерманской разведки. Однако в реальности все напоминало сюжет шпионского триллера.

От Варшавы до Вашингтона

Ключевую роль в этой истории сыграла банальная человеческая халатность. После съезда копии доклада были разосланы лидерам братских компартий соцлагеря. Один из экземпляров попал в Варшаву, в кабинет первого секретаря ЦК Польской объединенной рабочей партии Эдварда Охаба. Его секретарь, Люцина Бартошиньска, по неосторожности оставила документ на столе. Этим воспользовался ее знакомый, польский журналист еврейского происхождения Виктор Граевский. Увидев заголовок, он, по собственным словам, понял, что держит в руках нечто чрезвычайно важное. Граевский тайно сфотографировал доклад на пленку и передал ее своему знакомому из израильского посольства. Дальше в дело вступила государственная разведка «Моссад». Израильтяне, заинтересованные в укреплении связей с США, передали копию ЦРУ, которое, в свою очередь, обеспечило его публикацию в прессе.

Кто остался в выигрыше

Эта операция стала классическим примером «беспроигрышной» шпионской комбинации, в которой выиграли все, кроме СССР. Западные СМИ получили сенсационный материал мирового масштаба. «Моссад» громко заявил о себе как мощная и эффективная разведывательная служба. Ну а Виктор Граевский, чья жизнь в Польше становилась все сложнее на фоне роста антисемитизма, получил возможность за свои «заслуги» репатриироваться в Израиль, что и сделал в 1957 году.

Таким образом, советские граждане, для которых в первую очередь и готовился этот разоблачительный доклад, узнали его полное содержание на волнах западных радиостанций, опередивших официальную советскую пропаганду на десятилетия.