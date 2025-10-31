Стюардесса подала в суд из-за «порномести» бывшего парня-пилота

Стюардесса United Airlines подала в суд на авиакомпанию из-за «порномести» своего бывшего парня, который работал вместе с ней пилотом. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что пострадавшая стюардесса обратилась с иском в суд, обвинив перевозчика в игнорировании проблем, связанных с сексуальными домогательствами пилотов к членам экипажа. По ее словам, компания не проинструктировала сотрудников о том, как вести себя на рабочем месте.

Своего бывшего парня, 37-летнего Эндрю Хилла, девушка уже засудила за распространение порнографии с ее участием, распространение ее интимных изображений, домогательства, преследование и выдачу себя за другое лицо в сети. Хилл вину признал.

В ходе расследования выяснилось, что в течение нескольких лет бортпроводница и пилот состояли в отношениях. Во время секса он тайно снимал ее, а также фотографировал, пока та одевалась. Затем мужчина выкладывал снимки в сеть. То же самое он делал с другими сотрудницами United Airlines, с которыми изменял возлюбленной.

Узнав о других женщинах, бортпроводница закончила отношения, но Хилл не хотел ее отпускать. Он постоянно пытался с ней связаться, а затем и вовсе начал преследовать. После этого он загрузил в сеть множество других ее интимных фотографий.

