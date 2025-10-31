Мужчины с ямочкой на подбородке: за что их не любили на Руси

Ямка на подбородке, или, как еще говорят, раздвоенный подбородок — распространенная анатомическая особенность, возникающая из-за специфического крепления кожи к костям черепа. С точки зрения генетики, это нейтральный наследственный признак. Однако на протяжении веков в разных культурах, в том числе и у русских, этой детали внешности придавали глубокое символическое значение, часто видя в ней маркер характера и судьбы человека.

© Соцсети

Через призму физиогномики

Хотя сегодня физиогномику — учение о связи черт лица и психических качеств — относят к лженаукам, но в прошлом в ее истинности сомнений не было. Такие ученые, работавшие в этом направлении, как Иоганн Лафатер (XVIII век) и Чезаре Ломброзо (XIX век), уделяли форме подбородка самое пристальное внимание.

И если Лафатер видел в ямке признак добродушия и мягкости, то Ломброзо, с интересом занимавшийся исследованиями «прирожденных преступников», напротив, считал выдающийся раздвоенный подбородок характерной чертой людей с жестокими наклонностями, а более аккуратный — признаком склонности к мошенничеству.

В рамках этих мнений сформировался устойчивый архетип: мужчина с ямочкой на подбородке — личность волевая, харизматичная, артистичная, но при этом безрассудная, авантюрная и непостоянная. Таких считали бабниками с необузданным темпераментом, что делало их в глазах прекрасного пола одновременно притягательными и опасными.

Народные поверья на Руси

На Руси сложилось в целом настороженное отношение к мужчинам с ямочкой на подбородке. Ведь классический славянский мужской образ предполагал окладистую бороду, скрывающую черты лица. Гладко выбритый подбородок, на котором так явно проступала ямка, был чужд традиционной культуре. Он ассоциировался с западноевропейской, «немецкой» модой, а значит — с иноземщиной, порочностью и отходом от исконно славянских (русских) устоев.

Народная молва приписывала таким мужчинам излишнюю горячность, неспособность к взвешенным решениям и крайнее упрямство. Их считали ненадежными, склонными к необдуманным поступкам, что могло быть опасно для семьи и общины, где ценились прагматичный подход и коллективизм.

Невероятная, по мнению современников, популярность таких мужчин у женщин сформировала стереотип о них как о распущенных соблазнителях. В народе ходила поговорка: «Ямка на подбородке — любят идиотки».

Двойные стандарты

Стоит отметить, что к женщинам с ямочкой на подбородке относились несколько мягче. Им также приписывали любвеобильность и бурный темперамент (ходило поверье, что «ямка на подбородке — отметина распутницы»), но одновременно с этим видели в этом знак доброты и счастливой судьбы. Также считалось, что такая женщина обязательно родит первенца-мальчика.