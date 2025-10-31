Искусство аферы: самые скандальные махинации с подделками мировых шедевров

Пожалуй, в искусстве нет шедевра, который не пытались бы повторить. Легендарные произведения подделывали во все времена. Одни — чтобы иметь у себя в доме образец высокого искусства, а другие — чтобы заработать на этом большие деньги. Скандальные истории о фальсификациях картин известных художников всегда вызывали большой общественный резонанс. Мы расскажем о самых громких махинациях с подделками мировых шедевров живописи и скульптуры.

Мировое общество может до сих пор наслаждаться созерцанием таких известных шедевров, как «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Звездная ночь» Винсента Ван Гога. Но пока одни восхищаются высоким искусством, другие пытаются заработать на нем. Мошенники подделывали картины и скульптуры в течение многих веков, получая баснословные деньги за умело выполненные фейки.

Вот самые громкие истории фальсификаций работ известных художников.

Жареные копии

В 40-х годах прошлого века голландский художник Хан Ван Мегерен (Han Van Meergeren) обвел вокруг пальца весь мир искусства. Он продавал картины Яна Вермеера, заявляя, что это оригиналы. На самом деле, хитрый фальсификатор придавал репродукциям вид подлинных картин, запекая их в печке.

Ван Мегерен подделывал картины настолько искусно, что обманул даже одного из главных немецких нацистов — Германа Геринга. Говорят, что на своей афере голландец заработал около 30 миллионов долларов.

Мастера подделок вывели на чистую воду только в 1945 году. В 1947-м ему присудили год тюремного заключения. Мегерен умер два месяца спустя, не успев провести за решеткой ни дня.

Гений подделок

Альчео Доссена (Aleco Dossena) был знаменитым скульптором 20-го века. Он умудрялся обманывать музеи и ценителей искусства по всему миру, ваяя копии древних саркофагов и статуй.

Одной из самых скандальных подделок была рельефная гробница, которую якобы создал Мино да Фьезоле — известный флорентийский скульптор 15-го века. Она даже очутилась в экспозиции Бостонского музея изящных искусств. Владельцы музея заплатили Доссене 100 000 долларов (около 7,3 миллиона рублей) за фальшивку.

Позже гений подделок поссорился со своими дилерами, которые присвоили себе почти весь его доход, и подал на них в суд. Во время судебного процесса он признался в своих аферах. Тем не менее, Бостонский музей отказывался верить в то, что гробница поддельная. Эксперты удостоверились в этом лишь когда Доссена показал фотографии процесса работы над фальшивкой.

Говорят, что многочисленные подделки, изготовленные Доссеной, до сих пор гуляют по аукционам и коллекциям ценителей искусства. Большинство из них и поныне считаются оригиналами.

Правда о Шекспире

Один из самых известных портретов Уильяма Шекспира оказался ненастоящим. Правда обнаружилась в 2005 году, когда полотно просветили рентгеновскими лучами.

Считалось, что изображение легендарного драматурга было написано в 1609 году. Эксперты Национальной портретной галереи в Лондоне обнаружили, что краски, которыми написан портрет, были изготовлены в 19-м веке, то есть спустя 200 лет после смерти поэта. Они предположили, что картину написали в период 1818–1840 годов, когда возникла волна заинтересованности пьесами Шекспира.

Анализ показал, что на портрете присутствует хромовая желтая краска, впервые изготовленная в 1814 году. Рентгеновское исследование подтвердило сомнения экспертов и позволило точно определить время создания портрета.

Из мошенника — в художники

В 1960-х годах молодой торговец произведениями искусств из Нью-Йорка Дэвид Стейн (David Stein) продал три акварельных рисунка, которые, по его утверждению, принадлежали русскому художнику Марку Шагалу. На самом деле американец нарисовал их собственноручно. Он даже подделал документы, подтверждающие оригинальность акварелей.

Никто бы так и не узнал об обмане Стейна, если бы не воля случая. Однажды Марк Шагал лично встретился с человеком, купившим акварели у фальсификатора. Взглянув на рисунки, он сразу сказал, что не имеет к ним отношения.

Дэвид Стейн провел несколько лет в тюрьме за мошенничество, а затем освободился и продолжил карьеру, впоследствии став успешным художником.

Музей с подделками

В 2018 году искусствовед французского музея Террус в Эльне заметил, что одна из работ, якобы принадлежавшая кисти живописца Этьена Террюса (Etiennte Teruus), была написана уже после его смерти в 1922 году. Эксперты исследовали картину и подтвердили, что это фейк.

Более того, оказалось, что в музее содержится не одна подделка. 82 полотна из 140 не были созданы Террюсом. Поговаривали, что владельцы музея покупали большинство картин по заниженной цене, а некоторые из них и вовсе получали в подарок.

Позже в галерее провели внутреннее расследование. Полицейские пытались найти источник поступления подделок, но докопаться до правды им так и не удалось.

Бизнес на фейках

Известный фальсификатор Джон Майатт (John Myatt) заработал более 165 000 фунтов (около 16,3 миллиона рублей), продавая картины-фейки, пока его не арестовали. Художник имитировал технику легендарных живописцев, включая Марка Шагала и Анри Матисса, и продавал подделки музеям и коллекционерам.

Майатт получил стипендию на открытие собственной арт-студии, но его творчество не приносило желаемого дохода. Тогда ему в голову пришла идея создавать «гениальные подделки». Британец объединился с профессиональным мошенником Джоном Дрю (John Drewe).

Майатт пустился во все тяжкие и подделал более двух сотен полотен, пока в 1995 году его не арестовали. Британского художника-фальсификатора приговорили к году тюремного заключения, но спустя четыре месяца освободили. После выхода из тюрьмы он продолжил свое дело, продавая копии известных картин, но честно заявляя об этом.

Подал в суд на самого себя

Художника Лотара Мальската (Lothar Malskat) наняли для реставрации средневековых настенных росписей в Германии во время Второй мировой войны. Когда мастер прибыл на место и увидел, в каком разрушенном состоянии находятся росписи, он решил нарисовать их сам.

Его работы были так хороши, что местные жители путали их с оригиналами. Они радовались, что росписи восстановили. Майатт не скрывал правду, но никто не верил, что произведения искусства — его рук дело.

Чтобы доказать свое авторство, реставратор пошел на крайние меры. Он подал в суд на самого себя, чтобы подтвердить подделку средневековых фресок.

Женщина неизвестного происхождения

Картина, которая разделила мир искусства на два лагеря, называется «Женский портрет в профиль». Многие считают ее шедевром Леонардо да Винчи, другие же говорят, что это искусная подделка.

На портрете изображена женщина в профиль. Впервые работа была официально задокументирована в 1998 году на аукционе. Там ее представили как картину 19 века. В 2008 году эксперты пришли к выводу, что она принадлежит кисти да Винчи. После этого картина была выставлена в Италии по цене 120 миллионов фунтов (около 11,8 миллиарда рублей).

Происхождение шедевра остается спорным. Один из художников-мошенников, Шон Гринхолш (Shaun Greenhalgh), заявил, что это он подделал картину.

Ученик, а не учитель

Самую дорогую картину в мире — «Спаситель мира» Леонардо да Винчи — некоторые тоже считают подделкой. Портрет Христа, который называют «Моной Лизой в мужском обличии», в 2017 году был продан принцу Саудовской Аравии за 450 миллионов долларов (около 32,8 миллиарда рублей).

Шедевр долгое время считали утраченным, но эксперты подтвердили его оригинальность и авторство да Винчи. Позже начали появляться сомнения, что портрет связан с творчеством легендарного художника. Специалисты предполагают, что писал его не Леонардо Да Винчи, а его ученики. Возможно, гений сделал лишь несколько мазков кистью.