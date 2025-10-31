Россиянин выходил лисенка-сироту и нашел благодаря ему любовь

Lenta.ru

Житель Калининграда Аркадий (фамилия неизвестна) решил выходить лисенка-сироту и нашел благодаря ему свою любовь. Соответствующий материал публикует издание «Клопс».

Жена россиянина Мария призналась, что они отмечают трехлетнюю годовщину брака, вследствие чего вспоминают необычную историю знакомства. По ее словам, Аркадий написал ей в сети: «Привет. Хочешь увидеть моего рыжего друга?».

Выяснилось, что мужчина выхаживал дикого детеныша, которого нашел в лесу в Люблино.

«Сиротка жалобно попискивал. Малыш выглядел несчастным и слабеньким. Мой будущий супруг забрал его домой», — рассказала Мария.

Найденыша калининградец назвал Чимом и стал выкармливать его молоком из шприца и выводить на поводке на прогулку. Когда лисенок подрос, он стал ловить мышей и рваться с поводка, проявляя повадки дикого животного.

«Мы выпустили Чима на волю в Знаменском лесу, а потом сыграли свадьбу. Вот так благодаря одному рыжему сиротке сложилась семья», — заключила собеседница издания.

