Школьников отстранили от экзамена из-за перепутавших Цезарей учителей

В австралийском штате Квинсленд старшеклассников отстранили от экзамена, когда выяснилось, что они изучали не того Цезаря. Об этом сообщает Associated Press.

Преподаватели девяти школ на протяжении учебного года изучали с учащимися биографию Октавиана Августа вместо предусмотренного программой Юлия Цезаря. Когда обнаружилось, что учителя перепутали правителей, 140 школьников отстранили от обязательного экзамена по древней истории.

Министр образования Джон-Пол Лангбрук назвал ситуацию «крайне травматичной для учащихся». Чиновник пообещал провести расследование и заверил, что оценки за экзамен, составляющий 25 процентов общего годового балла, будут выставлены на основе остальных результатов учащихся.

Инцидент вызвал волну критики со стороны родителей, возмущенных тем, что интенсивное изучение темы для экзамена отвлекло детей от других дисциплин. При этом Квинслендский совет по учебным программам заявил, что уведомлял все 180 школ штата о смене темы экзамена еще два года назад. Переход от Августа к Юлию Цезарю должен был произойти в 2025 году после четырехлетнего изучения предыдущей темы, однако педагоги продолжили преподавать устаревший материал вплоть до момента, когда ошибку обнаружили за два дня до экзамена.