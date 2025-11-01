1 ноября: кто учредил День гадания на кофейной гуще

1 ноября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День гадания на кофейной гуще, День «Откажитесь от своих обязанностей» и Международный день вегана.

День гадания на кофейной гуще

Неизвестно, кто учредил День гадания на кофейной гуще, однако интерес к такому способу узнать свою судьбу привел к появлению этого праздника. В эту дату нужно сварить кофе, выпить его, задать себе вопрос и найти ответ в оставшейся гуще. Для создания уникальной атмосферы можно потушить свет, зажечь свечи и включить подходящую музыку.

День «Откажитесь от своих обязанностей»

День «Откажитесь от своих обязанностей» — это не призыв бросить своих коллег в ответственный момент, а, скорее, призыв не давать пустых обещаний и не загонять себя в позицию должника. В этот и другие дни следует брать только те задачи, которые вам по силам и не навешивать на себя лишних обязанностей.

Международный день вегана

Международный день вегана был учрежден в 1994 году в честь 50-летия Веганского сообщества. В эту дату проводятся различные тематические мероприятия, включая образовательные и благотворительные акции. Веганство — это образ жизни, стремящийся к исключению из рациона всех продуктов животного происхождения (мяса, молочных продуктов, яиц и так далее).