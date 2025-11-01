Мужчина спас кошку от питона и извинился перед ним

Житель Сингапура спас уличную кошку от поймавшего ее питона. Об этом сообщает Mothership.

Пост о своей схватке со змей опубликовал в социальной сети Маркус Ли. Он рассказал, что вечером шел вдоль улицы и вдруг услышал странные звуки. Ли пригляделся и увидел, что в ближайших кустах питон душит кошку.

«Через секунду я увидел змеиный хвост. Я действовал инстинктивно, схватился за хвост и поднял змею и ее добычу», — рассказал сингапурец.

После этого он начал трясти питона, чтобы он отпустил кошку. Затем Ли даже наступил на обоих животных, чтобы попытаться расцепить их. В итоге он еще несколько раз встряхнул змею, и она наконец отпустила кошку. По словам Ли, животное сразу же убежало в темноту и он не знает, насколько сильно оно пострадало. При этом мужчина в своем посте извинился перед питоном, которого лишил ужина.

Мнения подписчиков Ли разделились. Одни заявили, что он вмешался в естественный ход жизни и оставил питона без еды. Другие похвалили его за спасение кошки.

Ранее сообщалось, что в Таиланде питон проглотил кошку целиком и поплатился жизнью. Змея не смогла переварить слишком крупную добычу.