Россиянка выиграла семейное путешествие по России, скачав мобильное приложение

Россиянка Анна Акулова выиграла семейную поездку в любую точку России, став 50-миллионным пользователем мессенджера МАХ. Об этом сообщает ТАСС.

«Анна получила в подарок сертификат на семейное путешествие в любую точку России и мерч», — говорится в сообщении.

По словам представителей мессенджера, женщина сможет самостоятельно выбрать даты, город и культурную программу путешествия.

Вручение подарком проводилось в офисе компании в Москве, куда Акулова приехала со своей 9-летней дочерью. Женщина рассказала, что подарок был для нее неожиданностью, но она уже знает, куда отправится вместе с ребенком.

Незадолго до этого стало известно, что число пользователей национальной платформы Max превысило 50 миллионов. Отмечается, что среднесуточный охват в октябре составил более 19 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября, когда мессенджером воспользовались 22,5 млн пользователей.

Бета-версия цифровой платформы Max была запущена VK в марте этого года. В мессенджере можно обмениваться сообщениями, голосовыми и видеозвонками, а также отправлять файлы объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play.