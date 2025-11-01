Стало известно, сколько букв в самом длинном русском слове

Самым длинным словом в русском языке является прилагательное из 55 букв. Об этом рассказал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев.

Так, в 2006 году в России появился термин «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», который использовался в названии патента на изобретение.

В институте отметили, что русский язык легко вбирает в себя многокомпонентные слова, поэтому «статус самого длинного слова» быстро переходит от одного к другому.

Например, в 2003 году самым длинным словом в русском языке было «превысокомногорассмотрительствующий», состоящее из 35 букв, а до этого — «рентгеноэлектрокардиографического» (в нем 33 буквы).

— При этом такие слова употребляются нечасто. А наиболее встречающиеся слова, конечно же, и самые короткие: это союзы, предлоги и частицы, многие из которых состоят из одной буквы, — заявил Катышев в беседе с РИА Новости.

