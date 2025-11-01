Подземный океан в Сибири: чем он опасен для человечества

Под бескрайними просторами Западной Сибири скрывается колоссальный природный резервуар — гигантский артезианский бассейн с горячими водами. Открытый ещё в 1950-х годах, этот «подземный океан» до сих пор остаётся одним из самых загадочных и перспективных источников энергии России.

Неожиданная находка

В середине XX века геологи, искавшие нефть, стали натыкаться на неожиданные «фонтаны» — вместо «чёрного золота» из скважин била горячая вода. Так был открыт Западно-Сибирский артезианский бассейн (ЗСАБ) — крупнейший в мире.

Журналист и фантаст Игорь Адабашев в 1962 году создал романтический образ «горячего подземного океана», который захватил воображение советских людей. В эпоху покорения космоса и веры в технический прогресс эта находка символизировала будущее, где Сибирь превратится в цветущий край.

Цифры, которые поражают

Масштабы Западно-Сибирского бассейна впечатляют. Он занимает три миллиона квадратных километров. Начинаясь под дном Карского моря, ЗСАБ охватывает всю Западно-Сибирскую равнину. По площади это больше, чем Средиземное море. Объём воды оценивается в 65 тысяч кубических километров – это почти в три раза больше, чем в Байкале.

Артезианские воды залегают на глубинах от нескольких десятков метров, а в среднем – от полутора до трёх километров. Они сосредоточены в пустотах осадочных пород, «пропитанных» водой, как губка. Бассейн состоит из двух гидрогеологических этажей. Верхний этаж занимают отложения, возникшие в эпоху олигоцена (33 миллиона лет назад) и позже. А вот нижний этаж является ровесником динозавров – в Юрском и Меловом периодах сформировались четыре водоносных комплекса, разделённые «перегородками».

Южная граница подземного океана тянется от Красноярска к Семею и Кустанаю в северном Казахстане. Температура подземных вод здесь – всего плюс 5-10 градусов. Но вот в более северных районах «океан» становится горячее. Местами подземная вода представляет собой настоящий кипяток – до 125-150 градусов и даже выше.

«В подошве юрских отложений в наиболее погруженных частях бассейна могут встречаться перегретые термальные воды с температурой около 200 °C», – пишет заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири Дмитрий Новиков.

Воду подогревает горячая мантия Земли. Наглядный пример – Малиновский геотермальный источник под городом Колпашево в Томской области, на берегу реки Чая. Из заброшенной скважины, пробуренной в 1954 году советскими нефтяниками, по сей день хлещет горячая вода. Любопытно, что на севере Сибири между горячей водой и поверхностью земли лежит прослойка вечной мерзлоты.

Если бы удалось массово пробурить скважины на трёхкилометровую глубину, это решило бы массу экономических проблем. В АН СССР были разработаны планы по отоплению горячими подземными водами 60 больших городов. Но проекты по развитию альтернативной энергетики требовали гигантских инфраструктурных затрат, и у плановой экономики до них, что называется, «руки не дошли». Сейчас освоение ресурсов подземного океана носит эпизодический характер. В начале 2000-х годов в Омской области, например, была открыта геотермальная станция в селе Чистово (правда, максимальная температура воды здесь – всего 52 градуса). А в 2022 году в Тобольске построили православный храм с геотермальным отоплением.

Возможная опасность

Никто не может точно предсказать, к каким последствиям приведёт использование геотермальных вод Сибири. По некоторым оценкам, их энергетический потенциал сравним с энергией всех углеводородов планеты. Некоторые авторы опасаются, что прорвавшийся океан кипятка может затопить Землю, став причиной нового всемирного потопа.

Такой сценарий способно запустить, например, глобальное сейсмособытие. Но пока подземный океан недостаточно изучен, а технологии полностью не задействованы, говорить об опасности его хозяйственного освоения всё-таки преждевременно. Скорее можно посетовать, что человечество готово в любой момент развязать глобальную войну за ресурсы вместо того, чтобы инвестировать средства в освоение условно неисчерпаемого источника энергии. И в этом плане у России, имеющей на своей территории такое богатство, как Западно-Сибирский артезианский бассейн, есть преимущество перед другими странами. Правда, нельзя исключать, что сибирский океан кипятка способен стать поводом для будущих военных конфликтов.