Фотограф встретился с рысью-призраком

Испанский фотограф-любитель встретил редчайшую рысь-призрака в горном районе Андалусии. Об этом сообщает El País.

Анхель Идальго несколько месяцев охотился за хищницей после того, как его фотоловушка зафиксировала необычное белоснежное животное. В конце октября ему повезло — он своими глазами увидел и сфотографировал иберийскую рысь с белоснежной шерстью у подножия горы в провинции Хаэн. «Я был парализован, не мог пошевелиться, — вспоминает фотограф. — Прошло всего пару секунд, но я сразу понял, что это не обычная рысь: цвет меха был совсем другой — белый, с оттенком золотистого света».

Рысь оказалась известна местным зоологам. Хищница по кличке Сатуреха родилась в 2021 году с обычной окраской, но позже неожиданно побелела по неизвестным причинам, вероятно, как-то связанным с генетикой. Координатор программы по восстановлению популяции иберийской рыси пояснил, что это не альбинизм и не лейкизм

, поскольку характерные темные пятна на шкуре сохранились, Кроме того, уникальное изменение окраса не мешает хищнице охотиться и приносить потомство.

Случай Сатурехи уже второй в регионе, что позволяет специалистам предполагать наличие особой генетической мутации или повышенной чувствительности к факторам окружающей среды у местной популяции.