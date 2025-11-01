За что Сталин казнил «любимца партии»

Он был парадоксом: революционер с ликом святого, блестящий интеллектуал и всеобщий фаворит. Ленин видел в нём сына, а Сталин снисходительно звал «бухарчиком». Но за этим фасадом доверия скрывалась сложная и трагическая фигура, чья судьба стала символом своей эпохи.

Искусство как пропаганда

Помимо политики, Бухарин обладал редким даром карикатуриста. Именно его карандашу принадлежат единственные прижизненные портреты Сталина, сделанные с натуры, а не с фотографии. Его острые, но узнаваемые шаржи на первых лиц государства регулярно публиковались в «Правде». Бухарин считал, что такая «очеловеченная» самаирния укрепляет связь власти с народом. Даже когда недоброжелатели доносили Сталину на очередной рисунок, тот отмахивался:

«Бухарчика не трогать!».

Этот художественный талант унаследовал и его сын, впоследствии известный акварелист.

Друг и соперник

Их отношения с Лениным выходили за рамки соратничества. Именно Бухарину умирающий вождь доверил свои последние мысли. Он был, пожалуй, единственным, кто позволял себе открыто полемизировать с Лениным на равных. Их интеллектуальные дуэли были легендарны. Однажды, описывая их разногласия с Троцким, Бухарин привёл афористичный пример: их спор похож на дискуссию между тем, кто называет стакан «стеклянным цилиндром», и тем, кто видит в нём «инструмент для питья». Ленин позже использовал эту метафору для изложения основ марксизма, и в историю она вошла как «Диалектика стакана». Бухарин также сыграл ключевую роль в становлении Сталина, помогая тому в работе над фундаментальным трудом по национальному вопросу.

За революцию! За НЭП!

Троцкий был ещё одним "заграничным" другом Бухарина. Они познакомились в Америке, где совместно выпускали журнал. На революцию они оба "опоздали". Ленин доехал быстрее. Но в отличие от Троцкого Бухарин не стремился к абсолютной власти. Их пути начали расходиться сразу по возвращении. Троцкий сначала "гнул" военный коммунизм и мировую революцию, в чем Бухарин даже поддерживал друга, но если Троцкого "заело" на этих идеях, то Бухарин был более динамичен в своих воззрениях. Окончательно разошлись они во время НЭПа. Бухарин видел, что политика НЭПа приносит свои плоды, что страну сейчас не нужно в очередной раз "вздыбливать", это может её разрушить. Троцкий же был непреклонен. В итоге, Бухарин оказался тем человеком, кто организовал ссылку Троцкого. Ничего личного. Только революция.

Опасный любимец

У Бухарина уникальная и трагическая во многом судьба. Он не был типичным большевиком, не воевал на фронтах Гражданской, но из всех соратников был одним из самых крупных профессионалов революции. Он был очень живым человеком, Ленин называл его "любимцем партии". Бухарин был великолепным оратором, что очень ценилось, но при этом в живом человеческом общении был очень открыт, много шутил. Про него говорили, что он больше похож на святого, чем на революционера. Он был на ты со всеми. Его уважали, любили и боялись, как боятся всякий неординарный ум.

Самородок-профессионал

Бухарин был талантливым журналистом. В Россию из эмиграции он вернулся, имея хорошую журналистскую подготовку. Он выпускал в Нью-Йорке журнал "Новый мир". Бухарин много лет был редактором "Известий" и "Правды". Он прошел хорошую школу пропаганды и мастерски владел форматами. Бухарин был известен как специалист не только в советской России, но и за рубежом.

Шутка ли - инициатор и редактор Большой Советской энциклопедии... У французского интеллектуала Андре Мальро был проект поставить Бухарина во главе редакции неосуществлённой международной "Энциклопедии XX века". Это не удивительно: Бухарин в совершенстве владел несколькими языками и обладал энциклопедическими знаниями.

Душитель и друг литераторов

Бухарин был одним из самых образованных людей своего времени. Он много и плодотворно общался с литераторами, дружил и работатал с Горьким и Пастернаком. Очень ценил Мандельштама. Именно Бухарин выразил поддержку арестованному поэту, и расстрел ему заменили ссылкой. Сложные отношения у Бухарина были с Есениным. Одно время он считал его "вредным" поэтом, выражающим в своем творчестве все худшее, что есть в русском человеке. Смягчил свое отношение к Есенину Бухарин уже после самоубийства поэта, которое Николай Иванович, конечно, осудил. Бухарин многое сделал для русской культуры. Он видел в Пастернаке "голос вне хора" и признавал за ним гениальность. Показательный факт: Мандельштам на допросах перечислил всех, кому он читал своё стихотворение о Сталине (за которое и был осужден), но в протоколах допросов нет фамилии Пастернака. Нет её там как раз по причине любви Николая Бухарина к поэзии Пастернака.

Виноватый без вины

Бухарин прекрасно понимал, за что его арестовали. Понимал он и то, что живым ему из процесса не выйти. О чем он просил - о морфийной чаше, хотел умереть достойно, не как предатель у стенки, а как Сократ. В этой просьбе ему было отказано. Бухарин был объявлен одним из главных подрывников-изменников, участником "Антисоветского правотроцкистского блока". Бухарин не признал ни одного эпизода, говорил только, что "чудовищность моих преступлений безмерна". О пощаде он не просил, он слезно просил о встрече с семьей, говоря, что это "в интересах дела и в его официальной интерпретации". Он слишком хорошо знал систему, чтобы пытаться противостоять ей, он прекрасно знал, что оказался в жерновах, которые сам же и запустил.