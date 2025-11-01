Черная кошка виновата? Почему Галицкий так не любит «Спартак»

Список взаимных претензий Сергея Галицкого и московского «Спартака» может растянуться на пару листов. В этом материале мы остановимся на самых громких из них.

© РИА Новости / ФК «Спартак»

«Кража» Репяха

Чёрная кошка между владельцем «Краснодара» и красно-белыми пробежала ещё в годы президентства в «Спартаке» Леонида Федуна. Два бизнесмена, которых долгое время связывала дружба, испортили отношения на почве футбола. Поводом к размолвке послужил скандальный переезд в 2016 году одного из самых талантливых краснодарских воспитанников Ивана Репяха в академию «Спартака».

Сейчас этот парень обретается в низших российских лигах, и о нём мало кто помнит. А 11 лет назад вокруг его побега было сломано немало копий. Краснодарцы пытались вернуть Репяха через суд. Но отсутствие у тинейджера контракта с «быками» сделало затею бессмысленной. Так «Спартак» Федуна превратился для Галицкого в злейшего врага. И впоследствии это неоднократно проявлялось.

Перехват игроков

В 2017-м Галицкий лично заблокировал трансфер в «Спартак» Фёдора Смолова, несмотря на огромные по тем временам € 18 млн, которые москвичи были готовы заплатить за нападающего. При этом в «Локомотив» Смолов вскоре перебрался за сумму в два раза меньше… С тех пор ни одного перехода между клубами не было. Зато «быки» и красно-белые не раз перехватывали игроков друг у друга.

Так произошло, например, с Самюэлем Жиго, который, уже договорившись обо всём с «Краснодаром», в итоге подписал контракт со «Спартаком». Это привело эмоционального Галицкого в ярость. Ведь «быки» вели французского защитника почти год… Нетрудно представить, с каким удовольствием нынешней осенью «Краснодар» оформлял аренду с обязательным выкупом у махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева, который перед этим практически оказался в «Спартаке».

И снова Левников

Очевидно, с уходом Федуна от дел неприязнь Галицкого ко всему спартаковскому не улетучилась. Редко комментирующий работу арбитров владелец «Краснодара» регулярно делает в этом вопросе исключения для матчей с красно-белыми. В 2022-м дошло до того, что после домашнего поражения от «Спартака» со счётом 1:4 он ворвался в судейскую, чтобы лично разобраться с бригадой Кирилла Левникова, который тогда на 37-й минуте показал довольно спорную красную карточку Александру Черникову.

Кстати, воскресную игру на «Озон Арене» будет судить в поле именно Левников. А помогать на ВАР арбитру из Санкт-Петербурга доверено Андрею Фисенко. Обоим нужно быть очень внимательными, чтобы не стать «магнитом» для Галицкого после игры. Если вдруг случится что-то вроде удаления Джона Кордобы из августовского матча «быков» с ЦСКА, бригаде Левникова точно не поздоровится. Хотя прошлой осенью петербургский судья уже «исправился» в глазах Галицкого, когда «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве со счётом 3:0.

Можно ли говорить о таком же неприятии сегодняшними спартаковскими боссами всего краснодарского? Вряд ли. О футбольных взглядах людей, сменивших Федуна в офисе красно-белых, в принципе известно немного. Однако есть подозрение, что даже дерби с ЦСКА их не будоражат. Что уж говорить о встречах с «Краснодаром»…

Тут скорее стоит ждать бурю эмоций от Деяна Станковича. Но это совсем другая история.