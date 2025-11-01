Предчувствие конца: что забрал Андропов из спальни скончавшегося Брежнева

Смерть советского лидера Леонида Брежнева окутана не только трауром, но и шлейфом загадок. Одной из самых стойких является тайна «бронированного портфеля» и роль в этой истории Юрия Андропова, который первым оказался на месте кончины генсека.

Предчувствие конца

К началу 1970-х здоровье Леонида Ильича серьезно пошатнулось — сказывались колоссальные нагрузки и последствия перенесенного инсульта. По свидетельствам приближенных, Брежнев, чувствуя упадок сил, не менее шести раз на заседаниях Политбюро поднимал вопрос о своей отставке. Однако члены высшего партийного руководства единогласно уговаривали его остаться, закрывая глаза на его растущую зависимость от снотворного. Так Брежнев провел у руля страны еще несколько лет.

Его жизнь оборвалась в ночь на ноябрь 1982 года на подмосковной даче «Заречье-6». Согласно официальному заключению, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Трагедия оказалась внезапной: накануне вечером генсек был в хорошем расположении духа, спокойно поужинал и, посмотрев телевизор, отправился спать. По роковому стечению обстоятельств, он, как обычно, отпустил дежурных врачей, считая, что те должны проводить время с семьями.

Утро на даче «Заречье-6»

Первыми бездыханное тело Брежнева обнаружили охранники. По некоторым данным, его супруга, Виктория Петровна, также заходила в спальню, но, увидев мужа лежащим на боку, решила, что он спит. Охранник Владимир Собаченков, попытавшийся сделать генсеку искусственное дыхание, немедленно вызвал министра здравоохранения Евгения Чазова.

По словам самого Чазова, одного взгляда было достаточно, чтобы понять: Брежнев умер несколько часов назад. Именно он, по официальной версии, позвонил председателю КГБ Юрию Андропову с просьбой срочно приехать. Однако многие свидетели настаивают, что Андропов появился на даче еще до приезда врачей.

Как бы то ни было, точно известно, что из спальни Брежнева Юрий Владимирович тут же забрал «бронированный портфель». Тем самым, по мнению Александра Островского, автора книги «Кто поставил Горбачева?», Андропов вынес Брежневу смертный приговор. Дело в том, что портфель в руках у главы КГБ оказался до того, как была констатирована смерть Леонида Ильича. Да и реанимационная бригада еще не покинула дачу в тот момент, когда оттуда уехал Андропов. Мало того, Чазов вспоминал, что Юрий Владимирович напоследок сказал ему: «Надо срочно собирать пленум ЦК».

Тайна «бронированного портфеля»

Что же находилось в «бронированном портфеле», который так торопился вынести Юрий Андропов? Как пишет Валерий Шамбаров в своей книге «Гибель советской империи», сам Леонид Брежнев любил шутить, что в портфеле был компромат на всех членов Политбюро. Действительно, Брежнев, если верить Анатолию Шутову, автору издания «Россия в жерновах истории», доверял этот портфель лишь начальнику охраны. Вот только в портфеле хранились не компрометирующие материалы, а сложные шифры. В своих мемуарах Юрий Чурбанов подтверждал и тот факт, что Леонид Ильич всюду возил портфель с собой, и то, что в нем находились какие-то шифры. Однако, как признавался Чурбанов, на самом деле он не знал, что было в «бронированном портфеле» Брежнева.

Между тем, Александр Почепцов, автор издания «СССР», считает, что вряд ли Леонид Ильич так оберегал государственные документы. Скорее всего, в портфеле действительно хранился компромат. И эти материалы могли иметь отношение к темным пятнам биографии Юрия Андропова. Владимир Семичастный, которого Брежнев убрал с поста председателя КГБ, утверждал, что у генсека имелись две «тяжелые карельские тетради» Куприянова об излишнем усердии Андропова в так называемом расстрельном «Ленинградском деле»». Первый секретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР Геннадий Куприянов собрал доказательства того, что репрессии были делом рук Андропова. Впоследствии досье Куприянова попало в руки Брежнева. Почепцов считает, что это объясняет стремительный приезд Андропова на дачу и изъятие «бронированного портфеля».