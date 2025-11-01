Российский путешественник проехал 58 регионов и стал мировым рекордсменом

Богдан Булычёв проехал из Мурманска на Дальний Восток, а затем от Арктики до Кавказа. Он установил сразу несколько мировых рекордов. Путешественник пересёк 58 регионов России.

Богдан стал первым, кто за один год посетил четыре крайние точки нашей страны на севере, юге, западе и востоке. В общей сложности Булычёв преодолел больше 8 тыс. км. Часть пути проходила по бездорожью.

Это далеко не первое достижение путешественника. Он также первым добрался до Северного полюса на велосипеде, стал десятикратным мировым рекордсменом.