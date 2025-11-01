1 ноября: почему не стоит оборачиваться на звук шагов за спиной

Последний месяц осени на Руси называли по-разному: "ледень", "полузимник", "ворота зимы", "листогной". Начинались первые морозы, но чаще погода была неустойчивой. Чтобы месяц прошел благополучно, 1 ноября устраивали проводы осени и отдыхали. Женщины собирали красивые яркие упавшие листья, выстилали ими дорожки к дому, а на стол ставили угощение с мясом курицы. Кусочек яств с общего стола ставили и домовому.

Вечером нельзя было работать. В этот день не прогоняли птиц у дома, считалось, что они прилетают, чтобы забрать с собой все горести и печали людей. Нельзя было сушить на улице белье, так как верили, что это может привести к болезни.

Нельзя было в это время убивать пауков. Плохой приметой было обернуться на звук шагов за спиной. Считалось, что так начнет преследовать горе.

Если в этот день пошел снег - весна наступит поздно. Пришла оттепель - к теплой весне. Если грязь на улице, то зима наступит только через месяц. Снег на мерзлую землю упал - год будет богат на хлеб. Деревья и кусты инеем покрылись - к морозу.