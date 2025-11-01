Людмила Гурченко и ее наследство: нелюбимая дочь и секретная дача

После смерти Людмилы Гурченко всё внимание было приковано к наследству артистки. Частью развернувшейся драмы стали бои за «секретную дачу» звезды советского кино. Сегодня жильё находится в запустении, а покупателей на него так и не нашлось. Почему даже спустя 14 лет после ухода Людмилы Марковны её родственники не могут прекратить спор о даче — читайте в нашей статье.

Наследство Людмилы Гурченко включало в себя недвижимость, автомобили и драгоценности. Распределение имущества актрисы вызвало многочисленные споры между родственниками: каждый был уверен, что остался обделённым и готовился оспаривать решение суда.

Так, квартира в Трёхпрудном переулке досталась последнему супругу Людмилы Марковны Сергею Сенину. Он выкупил доли у наследников жены и создал на месте квартиры музей памяти знаменитой супруги.

Автомобили, шубы и украшения достались единственной дочери актрисы Марии Королевой.

Нелюбимая дочь

Девочка появилась на свет в браке Гурченко с писателем Борисом Андроникашвили. Малышка после развода родителей была отправлена к бабушке в Харьков. В это время знаменитая мать строила карьеру в Москве и изредка навещала дочь.

Родные Людмилы Марковны отмечали: звезда часто обзывала Марию, делая акцент на грузинских корнях наследницы и её полном телосложении.

Повзрослев, Мария пошла наперекор матери: носила простую одежду, коротко остригла волосы и красила их в тёмные тона, а вместо театрального училища выбрала медицинское. При этом Гурченко не скрывала: она мечтала видеть единственную дочь актрисой. Однако Мария называла свое поведение «сознательным пофигизмом» и наотрез отказалась слушаться мать.

Дочь Гурченко отмечала, что отношения матери с другими мужчинами её почти никак не касались. Единственным, кого она назвала папой, стал музыкант Константин Купервейс.

Личная жизнь Марии тоже сложилась непросто. В 18-летнем возрасте она вышла замуж за Александра Королева и родила двоих детей: Марка и Елену.

Однако это не спасло отношения матери и дочери. Ситуацию обострила трагедия, случившаяся с внуком артистки. В 16-летнем возрасте Марк умер от передозировки наркотиками. Людмила Гурченко тяжело переживала утрату внука. Она души не чаяла во внуке: возила его на курорты, часто брала с собой на зарубежные гастроли. После гибели юноши Людмила и Мария вовсе перестали общаться.

Затяжной конфликт

Много лет Мария и Людмила поддерживали связь через нотариусов и с помощью исковых заявлений — родственницы никак не могли поделить квартиру, доставшуюся им от матери Людмилы Гурченко.

Сразу после свадьбы Мария переехала к бабушке. После смерти родственницы девушка осталась жить в квартире и стала её наследницей. Однако Людмила Гурченко была против: она заявила, что квартиру матери приобрела она и отсудила у дочери часть жилища.

Несмотря на многолетнюю вражду, после смерти матери Мария Королева заявила, что всегда любила родительницу и помнит о ней только хорошее:

«Для меня она была человеком, если образно можно сравнить, неким драгоценным камнем, который разными гранями поворачивался».

Вскоре Мария скончалась от сердечного приступа. Её похоронили рядом с матерью на Новодевичьем кладбище. Так дочь Елена решила прекратить затяжной конфликт самых близких женщин.

Секретная дача Гурченко

Однако на этом конфликты в жизни внучки Людмилы Марковны не закончились. Елена вступила в судебные споры с собственным отцом. Наследник Марии Королевой Александр Королев хотел забрать себе квартиру и дом, доставшиеся жене по наследству. Елена же пыталась оспорить права отца, заявляя, что все имущество было приобретено на средства её бабушки — Людмилы Гурченко. Елена заявила: как только ей удастся отстоять дом, она обязательно создаст в нём музей памяти знаменитой родственницы.

Елена Королёва отметила, что «секретную дачу» бабушки она неоднократно пыталась продать. Однако дом площадью 150 квадратных метров на участке в 10 соток никто покупать не хочет. Он до сих пор стоит без жильцов, огороженный ветхим забором. Двор порос сорняками.

Именно сюда, отмечают соседи, приезжала артистка, чтобы отдохнуть от съёмок и излишнего внимания поклонников. Сама знаменитость отмечала: на даче она может позволить себе быть собой: носить удобную одежду, шить и просто побыть в тишине.

По слухам, после смерти Людмилы Марковны, её дача осталась нетронутой. Внутри ещё остались сервизы, многочисленные наряды и кассеты с фильмами, в которых снималась знаменитость.

К слову, посёлок, где расположена дача артистки, не имеет охраны и не закрыт для проезда посторонних. Однако местные жители отмечают: желающих взглянуть на особняк Гурченко немного, а покупателей - и того меньше.