2 ноября: какие праздники отмечают в России и в мире

2 ноября — годовщина провозглашения Российской империи. В мире отмечают День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, или Международный день военного журналиста. По народному календарю — Артемьев день. На Руси считали, что рожденные сегодня дети могут понимать язык животных и птиц. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 2 ноября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 2 ноября

День провозглашения Российской империи

Провозглашение Российской империи состоялось одновременно с присвоением Петру I титула Императора Всероссийского. Это произошло 2 ноября 1721 года во время празднеств в честь окончания Северной войны и заключения Ништадского мира со Швецией. Новый статус подчеркивал наличие территориальных приобретений. В ходе военной кампании удалось «прорубить окно в Европу» — получить выход к Балтийскому морю, присоединив ряд территорий возле Петербурга: Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию и прочие земли. Имперский статус закрепил в глазах мирового сообщества могущество молодой державы и увековечил завоевания петровской эпохи.

День прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

Дата провозглашена Генассамблеей ООН в память о двух французских журналистах, убитых в Мали 2 ноября 2013 года. В принятой резолюции международная организация осудила любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и прочих сотрудников СМИ. Резолюция также призывает государства содействовать созданию безопасных условий, чтобы работники прессы могли выполнять свои обязанности независимо и без каких-либо вмешательств. В этот день чтут память погибших журналистов, проводят образовательные мероприятия, посвященные правовым аспектам и безопасности работы прессы. Дату также отмечают как Международный день военного журналиста.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 2 ноября в других странах

День мертвых — Мексика. Мексиканцы верят, что души их предков могут на некоторое время вернуться в мир живых. По народным поверьям, это происходит 1 и 2 ноября. Традиция гласит, что души нужно «приманить» — поставить в доме алтарь с фотографией усопшего человека, его любимой едой и вещами. В День мертвых устраивают парады, участники которых предстают в образе скелетов, разукрашивают лицо и тело, наряжаются в яркие костюмы, а головы украшают перьями или цветами.

День прибытия индийцев — Маврикий. Праздник отмечают в ознаменование приезда в страну первой партии рабочих из Индии. Это произошло в 1834 году. Тогда корабль «Атлас» привез 36 наемных работников для сельского хозяйства. За пару десятилетий их количество достигло 300 тысяч. Благодаря этому у островного государства быстро увеличилось производство сахара, чая, табака. Сейчас более 65% населения Маврикия имеют индийское происхождение.

День фаршированных яиц — США. Этот праздник посвящен любимому блюду, которое подают на столах по всей Америке и за ее пределами. Фаршированные яйца открывают простор для кулинарного творчества, ведь это блюдо можно приготовить по-разному. В этот день можно поделиться любимыми рецептами с друзьями и близкими, устроить посиделки и конкурсы.

Религиозные праздники 2 ноября

День памяти великомученика Артемия Антиохийского

Святой Артемий был одним из выдающихся военачальников при императоре Константине Великом в IV веке. Он имел много наград за отличную службу, был наместником Египта и многое сделал для распространения христианства. Когда императора Константина на престоле сменил Юлиан Отступник, начались жестокие гонения на священнослужителей. Артемий всенародно выступил против Юлиана, за что был подвергнут страшным пыткам и обезглавлен. Незадолго до ухода он предрек Юлиану кончину в бою с персами, и это пророчество сбылось. Мощи святого упокоены в Константинополе.

День всех усопших верных у католиков

День поминовения умерших в Римско-католической церкви отмечается сразу за Днем всех святых. Среди традиций — усердные молитвы, поминальные мессы, посещение кладбища, свечи и семейные трапезы. Дату предложили отмечать в бенедиктинском аббатстве в 998 году, традиция быстро распространилась на всю католическую церковь. Считается, что умершие в этот день получают поддержку от живущих через молитву, пост и подаяние.

Православная церковь 2 ноября также чтит память:

праведного Артемия Веркольского;

преподобного архимандрита Гавриила Самтаврийского;

священномучеников Николая Любомудрова, Зосимы Пепенина, Иоанна Ганчева, Иоанна Речкина, Иоанна Родионова, Николая Фигурова, Леонида Никольского, Иоанна Талызина и Александра Орлова, Михаила Исаева и Петра Кравца, и мученика Павла Бочарова.

В этот день отмечают Собор новомучеников и исповедников земли Карельской.

Католическая церковь 2 ноября вспоминает:

• святителя Малахии, архиепископа Арманского.

Народные праздники и приметы 2 ноября

Артемьев день

На Руси было принято молить святого Артемия об избавлении от недугов и происков нечистой силы. Также великомученика называли покровителем военных, в день его памяти проводили молебны, во время которых вспоминали о погибших защитниках Родины и просили уберечь живых от беды. Для воинства и предводителей устраивали в этот день пиры и готовили угощения. Поэтому праздник иногда называли Днем атаманов. В канун Артемьева хозяйки солили капусту и делали заготовки. Считалось, что все приготовленное в этот день не пропадет до весны. Согласно поверьям, дети, рожденные в Артемьев день, находятся под покровительством волчиц и понимают язык животных.

Приметы

Волки ночью воют — к похолоданию.

Если лиственница в этот день сбросила иглы — скоро ляжет снег, который уже не растает до весны.

Если деревья прихватило инеем — следующий год будет неурожайным.

Какие исторические события произошли 2 ноября

1721 год — Петр I принял титул императора Всероссийского, а Россия стала империей.

1914 год — Российская империя объявила войну Турции в Первой Мировой войне.

1937 год — установлены рубиновые звезды на пяти башнях московского Кремля.

1955 год — журнал Billboard впервые опубликовал список 100 лучших песен — Billboard Hot 100.

1988 год — один из первых компьютерных вирусов «Червь» запущен аспирантом Робертом Моррисом. Он парализовал шесть тысяч интернет-узлов в США. Студент попал под суд и был условно осужден.

1993 год — палата лордов британского парламента одобрила решение англиканской церкви о посвящении женщин в духовный сан. А спустя 15 лет женщинам разрешили становиться епископами.

Дни рождения и юбилеи 2 ноября

В 1752 году родился Андрей Разумовский — российский дипломат и меценат, светлейший князь. Именно ему Бетховен посвятил «Русские квартеты».

В 1755 году родилась Мария-Антуанетта — жена Людовика XVI, королева Франции, которую казнили на гильотине в ходе Французской революции.

В 1815 году родился Джордж Буль — английский математик, разработавший алгебру логики.

В 1893 году родилась Елена Булгакова — третья жена писателя Михаила Булгакова, хранительница его литературного наследия, основной прототип главной героини романа «Мастер и Маргарита».

В 1906 году родился Даниил Андреев — русский писатель, философ, автор религиозно-мистического сочинения «Роза Мира».

В 1906 году родился Лукино Висконти — итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма.

В 1927 году родился Юрий Трутнев — советский физик, доктор технических наук, академик РАН, один из ведущих разработчиков термоядерного оружия в СССР.

В 1931 году родился Дон Уолш — американский морской специалист и ученый. Вместе с Жаком Пикаром на батискафе «Триест» он впервые достиг дна Марианского желоба — глубочайшего места на планете.

В 1935 году родился Михаил Пляцковский — советский поэт-песенник и драматург, автор шлягеров «Увезу тебя я в тундру», «Ягода-малина» и др.

