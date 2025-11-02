Как российский генерал применял «тактическую пьянку»

В ночь на 12 июня 1999 года российские десантники совершили одну из самых дерзких операций в новейшей истории. Всего за 7,5 часов они преодолели 600 км и заняли аэропорт Слатина в Косово, опередив натовские войска. Эта акция, известная как «бросок на Приштину», стала мощным сигналом миру: Россия, переживавшая сложные времена, не намерена отказываться от своей роли на международной арене.

© РИА Новости

Балканы в огне

К концу 1990-х Югославия оказалась в эпицентре кровавого конфликта. Авиация НАТО начала бомбардировки Сербии, пытаясь заставить ее вывести войска из Косово. Россия, традиционный союзник сербов, пыталась остановить войну дипломатическим путем, но ее голос не был услышан.

Ключевой точкой в этой геополитической игре стал аэропорт Слатина под Приштиной — стратегический объект с современной ВПП, способной принимать любые военные самолеты. Тот, кто контролировал аэропорт, получал решающее преимущество в послевоенном урегулировании.

Операция «Секрет»

План России был смелым и дерзким. Он состоял из двух частей:

За несколько дней до главных событий группа спецназа ГРУ из 18 человек под командованием майора Юнус-Бека Евкурова (будущего главы Ингушетии) скрытно проникла в Косово и взяла аэропорт под контроль.

Ранним утром 11 июня из Боснии и Герцеговины выдвинулась российская колонна: 200 десантников на БТРах под командованием полковника Сергея Павлова. Десантники преодолели более 600 километров и через 7 часов 30 минут прибыли в Слатину. Чтобы ввести в заблуждение командование НАТО, союзникам было заявлено, что техника отправляется на «плановый техосмотр».

Операция была проведена настолько быстро и бесшумно, что вид российских БТРов стал полнейшей неожиданностью для британской бронетанковой колонны, прибывшей в окрестности Приштины спустя 20 минут после того, как русские десантники заняли круговую оборону и поставили блокпосты.

Сербы встречали наших бойцов с неподдельной радостью. Они выходили навстречу с цветами, угощением и даже целовали броню боевых машин.

Как была обеспечена секретность

Разумеется, такое блестящее проведение боевой операции было бы невозможно, случись утечка информации. Высочайший уровень секретности с самого начала был главным условием и залогом успеха.

Руководитель этого исторического марш-броска, полковник ВДВ Сергей Павлов, говорит о том, что операцию удалось держать в секрете от НАТО благодаря хитрости: союзникам было сказано, что военные машины выдвигаются на плановый техосмотр. Не ожидавшие от русских подобной слаженности и четкости действий, офицеры североатлантического блока «прохлопали» начало операции. А когда поняли, что русские ушли не на техосмотр, было уже поздно. Рассказывают историю, что генерал Уэсли Кларк, командовавший войсками НАТО в Европе, приказал поднять в воздух тяжелый боевой самолет, находившийся на аэродроме в Германии и остановить колонну, идущую на Приштину. Однако, при взлете якобы оторвался кислородный баллон и начал болтаться по салону. Это грозило аварийной ситуацией, и летчики приняли решение вернуться.

Тактическая попойка

Впрочем, есть ещё одна причина, благодаря которой НАТОвцы "прохлопали" отбытие российской колонны. Российские воинские подразделения в Боснии и Герцеговине были в составе международной дивизии SFOR. Так вот, накануне марш-броска заместитель командующего ВДВ по миротворческим силам, генерал Николай Стаськов, предложил устроить дружескую вечеринку. Она проходила под кодовым названием «Напои американца». Был накрыт роскошный стол и приглашены все натовские военачальники. Принимал гостей полковник Игнатов. Он потчевал американцев с истинно русским хлебосольством. Когда колонне пришло время выдвигаться «на техосмотр», пьянка была в самом разгаре. Очевидцы вспоминают, что офицеры НАТО, веселившиеся за столом полковника Игнатова, еще несколько дней не могли прийти в себя.

Результаты броска

Удержаться в Приштине российским войскам, к сожалению, не удалось. Когда военные отошли в тень, за дело принялись политики и русских постепенно «выдавили» из Косово. Тем не менее блестяще проведенная приштинская операция дала понять миру, что русские, несмотря ни на что, сильны, и с ними следует считаться. Марш-бросок в Приштину стал одним из эпизодов, обозначивших начало перехода России к самостоятельной внешней политике.