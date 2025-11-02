Предатели Порт-Артура: сколько японцы заплатили за карты минных полей

В 1928 году советская пресса с возмущением и некоторым злорадством перепечатывала сенсацию из Лондона: некий офицер-эмигрант, некто Игорь Зелинский, подал в суд на Японию, требуя выплатить ему 150 миллионов рублей. Основание для иска было шокирующим: истец утверждал, что еще во время Русско-японской войны 1904-1905 годов передал японцам секретные карты минных полей Порт-Артура, но так и не получил обещанного вознаграждения.

Миллионы – предателям

Согласно журнальной хронике, вербовкой предателей в русской армии занимались по личному указанию главы японского генштаба, маршала Ямагаты. Якобы он нашел подходящих кандидатов в лице трех штабных офицеров: Игоря Зелинского, Владимира Ворского и Александра Фёдорова.

Зелинский в своих показаниях адвокату заявлял, что передал противнику не только схемы минных заграждений, но и данные о численности гарнизонов Порт-Артура и Владивостока. В обмен была достигнута договоренность о колоссальном вознаграждении – 138 миллионов иен, которые должны были быть выплачены после победы Японии.

Роковые векселя

После того, как в августе 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор, Фёдоров и Ворский выехали за деньгами в Нагасаки, но вместо наличных получили лишь три векселя – каждый на 46 млн йен. Домой из Японии Фёдоров вернулся в одиночестве – его компаньона, Ворского, застрелили неизвестные. В Одессе Фёдоров встретился с Зелинским, которому передал копию договора и один из векселей.

Зелинский приехал в швейцарскую Лозанну, где передал копию договора в банк. Ему была обещана крупная сумма денег, если он сумеет предоставить оригинал договора – в противном случае обналичить вексель было невозможно, так как фамилии предъявителя в нём не значилось. Нужным документом Зелинский обзавёлся лишь через несколько лет – после смерти Фёдорова. Он депонировал его вместе с тремя векселями уже в британском банке, что и послужило поводом к судебному разбирательству. На момент подачи иска японцы так и не выкупили ни одного векселя. Между тем, у банка возникло сомнение в их подлинности – вопреки правилам оформления документов японская сторона подписалась не под текстом, а сбоку, к тому же задом наперёд.

А был ли вексель?

Примечательно, что ни в каких русскоязычных первоисточниках, кроме статьи Павла Чупровского в 15-м номере журнала «Огонёк» за 1928 год имя графа Зелинского не упоминается. Вероятно, пересказавшие этот сюжет советские журналисты неверно записали фамилию истца. Для них было важнее признать за истину сам факт сдачи крепости царскими офицерами.

«Не может быть сомнения в том, что три штабных офицера являлись лишь посредниками между русскими и японскими генералами», – поторопился сделать вывод Чупровский.

Между тем, история оказалась далеко не столь однозначной. По данным исследователя Валерия Ярхо, речь в статье шла об Игоре Талинском – известном авантюристе своего времени. Талинский, пользуясь векселем, в течение 17 лет вёл беззаботную жизнь в Швейцарии, используя документ с подписью Аритомо Ямагато как обеспечение по кредитам. Старые кредиты он гасил за счет новых, но, в конце концов, не смог заплатить банку крупную сумму.

Когда ситуация получила публичную огласку, выяснилось, что Талинский провернул небывалую аферу. Дело в том, что первоначально подпись Ямагато стояла не на векселе… а на портрете генерала, подаренном им актрисе Саре Бернар. Через третьи руки украденный у импресарио актрисы портрет попал в руки Талинского, и тот свёл подпись на отдельный лист, а уже затем написал на нём текст векселя. Дополнительно фальсификатор приложил к документу добытый где-то оттиск печати японского императора – результат оказался настольно внушительным, что в подлинность бумаг верили даже самые искушенные банкиры. Вероятно, бдительность кредиторов притуплял и графский титул заемщика.

Примечательно, что японские дипломаты, которые столкнулись с этим делом, не стали оспаривать тот факт, что их генштаб действительно мог заключить какой-то тайный договор с русскими, однако подлинность документов Талинского не признали. Чем закончилось судебное разбирательство в Лондоне, и понёс ли мошенник наказание, история умалчивает.