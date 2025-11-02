Что помещик на Руси мог сделать со своими крепостными

С 1649 года в Российской империи существовала особая форма рабства — крепостное право. Оно на века приковало миллионы крестьян к земле и отдало их в полную власть помещика. Крестьянин превратился из человека в собственность, чья судьба всецело зависела от воли и нрава хозяина.

Живой товар

Крепостные были не просто рабочей силой — они были ходячим капиталом. Их покупали, продавали, закладывали и проигрывали в карты, как вещи или скот. Цена человека колебалась: в столице за здорового мужчины могли дать до 300 рублей, а девушку оценивали в 100-200. В провинции же стоимость жизни падала до пяти рублей.

Людей обменивали на породистых собак, разлучали семьи и целыми деревнями перепродавали новым владельцам. К 1812 году средняя цена «крепостной души» не превышала 200 рублей.

Бесправие как норма

Власть помещика над крепостным была почти абсолютной. Закон официально разрешал телесные наказания — крестьян секли розгами, заковывали в кандалы и ссылали в Сибирь. Работали они с утра до ночи, а за малейшую провинность их могли избить, уморить голодом или даже затравить собаками.

Жениться или выйти замуж крепостные могли только после разрешения хозяина. Помещики часто насиловали молодых девушек и женщин, ведь те были совсем беззащитны. Если от этого рождались у хозяина дети, он относился к ним как к рабам. Их при первой же возможности продавали. Содержались даже гаремы из крепостных девок. Хозяева использовали своих слуг в качестве мишени на охоте. От скуки могли их топить, отрезать части тела. Было неоднократно зафиксированы факты жестокого обращения. Например, одна помещица Салтычиха до смерти замучила более 100 крепостных. Ее преступления долго оставались безнаказанными. Она могла горячими щипцами для завивки волосы хватать слуг за уши, обливала их кипятком, сжигала им волосы, на морозе раздетыми привязывала к деревьям. Больше всех страдали девушки, женщины. Долго помещица оставалась безнаказанной. Только при Екатерине II на Салтычиху открыли уголовное дело. За издевательства, убийства ее присудили 33 тюрьмы.

Долгожданная свобода

Эта эпоха тотального бесправия закончилась лишь 19 февраля 1861 года с подписанием Манифеста об отмене крепостного права. Миллионы людей, веками считавшихся чьей-то собственностью, наконец получили личную свободу, положив конец одной из самых мрачных глав русской истории.