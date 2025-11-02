Как мошенник обманом добился звания Героя СССР

Эта история больше похожа на сценарий авантюрного романа, но она случилась на самом деле. Владимир Голубенко, беглый вор и карманник, под именем Валентина Пургина не просто скрывался от правосудия — он провел чиновников, военных и главные газеты СССР, став первым и единственным человеком, мошенническим путем получившим звание Героя Советского Союза.

Из щипачей в журналисты

Настоящий Владимир Голубенко родился в 1914 году на Урале и с детства пошел по криминальной стезе, став виртуозом карманных краж и подделки документов. После второго срока он сбежал из Дмитровлага, похитив в поезде паспорт на имя Валентина Пургина.

С этим именем он начал новую жизнь в Свердловске. С помощью поддельных документов он поступил в Военно-транспортную академию и устроился в железнодорожную газету «Путевка». Талант и наглость помогли ему так преуспеть, что в 1939 году он с рекомендацией от начальства академии перевелся в Москву, в легендарный «Гудок» — издание, где работали Булгаков, Зощенко и Ильф с Петровым.

Московский «блицкриг»

В столице аферист развернулся по-крупному. Он устроил свою мать уборщицей в Президиум Верховного Совета, где та по ночам воровала из кабинета Калинина ордена и наградные книжки. Этим «ресурсом» Голубенко распорядился гениально — оформил на себя орден Красной Звезды.

С этим «багажом» он пришел в «Комсомольскую правду», где его представили руководству. Опыт работы в «Гудке» и сверкающая на груди награда открыли ему дорогу — он стал заместителем заведующего военным отделом главной молодежной газеты страны.

На этой должности полагалось выезжать на места боевых действий. Боевые действия в то время велись на Дальнем Востоке, в районе реки Халхин-Гол.

По заданию редакции мошенник отправился в дорогу. Что с ним случилось дальше – совершенно неясно. Вроде бы он был на Халхин-Голе. Даже написал оттуда очерк. Даже из Иркутска пришло сообщение о том, что геройски раненый Пургин находится на излечении в местном госпитале. Наконец, сам Пургин явился в редакцию, веселый и здоровый, и с орденом Ленина, полученным за подвиги на Дальнем Востоке. Что за подвиги, в редакции так и не узнали. И даже не очень задумались над тем, почему представление на награждение орденом написано на бланке штаба отдельной 39-й дивизии особого назначения, расквартированной в городе Гродно (Белоруссия).

Дальше – больше. Началась война с Финляндией. Боевого и овеянного славой военкора Пургина отправляют в Ленинград. Но не просто так. Мошенник, вновь воспользовавшись бланком штаба 39-й дивизии, которых он, видимо, наворовал немало, состряпал письмо от командования дивизии редактору «Комсомолки», в котором военкора Пургина предлагалось командировать со спецзаданием в транспортную академию северной столицы. Просьба «командования» была, разумеется, удовлетворена, и Голубенко-Пургин, надо думать, прекрасно провел время в Ленинграде, просаживая командировочные деньги в ресторанах.

Герой Советского Союза

Война с Финляндией, тем временем, закончилась. Участников войны награждали орденами, газеты пестрели списками награжденных. Видимо, на этом фоне Голубенко и призадумался: почему это у него до сих пор нет звания Героя Советского Союза? Орден Ленина есть, орден Красной Звезды – тоже. А звания Героя – нет. Непорядок! На бланках штаба все той же многострадальной 39-й дивизии он составил представление на награждение званием Героя Советского Союза Пургина Валентина Петровича, не забыв указать, что Пургин уже награжден орденами Ленина и Красной Звезды. Представление было направлено в Наркомат ВМФ.

Там особо вникать (редчайший случай!) не стали, ведь подобных представлений ежедневно приходило множество, и приказ о присвоении Пургину высшей степени отличия в СССР, которым удостаивали только за самые выдающиеся заслуги и подвиги, был подписан.

Сколько веревочке не виться…

В газете «Комсомольская правда», как только стало известно о присвоении военкору Пургину высокого звания, появился обширный очерк о его подвигах с фотографией. Как говорят, это Голубенко и погубило. Кто-то узнал на снимке беглого зека. По другой версии, конец похождениям Голубенко положило его желание произвести себя в подполковники (звание лейтенанта он себе, к тому времени, уже изобразил). Военные люди занялись проверкой бурной биографии Голубенко-Пургина, и вот тут вся правда и вылезла наружу.

Как бы то ни было, а летом 1940 года Голубенко был арестован, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян.

Он стал первым и единственным в истории страны человеком, которому удалось мошенническим путем получить звание Героя Советского Союза.