Зачем Сталин подарил британскому дипломату «русского раба»

Внутренняя политика Иосифа Сталина часто характеризуется как авторитарная, однако его внешнеполитический курс отличался холодным расчетом и прагматизмом. Как отмечает биограф Святослав Рыбас, советский вождь был готов к щедрым жестам в отношении тех, от кого зависели интересы СССР.

Сталин и британская дипломатия

Для молодого советского государства международное признание было жизненно важной задачей. С началом Второй мировой войны эта необходимость стала еще острее: противостоять нацистской Германии в одиночку было невозможно. Так был запущен сложный механизм союзнической дипломатии.

Пытаться «купить» расположение такого деятеля, как Уинстон Черчилль, было бы наивно. Однако налаживание прочных связей требовало постоянной работы. По воспоминаниям самого британского премьера, уже осенью 1941 года он получил из СССР партию отборного коньяка. С тех пор, несмотря на всю сложность отношений между странами, поставки элитного алкоголя с советских заводов в Великобританию стали регулярными.

Из Китая в Индонезию, транзитом через СССР

Англичанин Чарльз П. Сноу в книге «Сталин. Великие властители прошлого», как, впрочем, и многие другие историки, признает, что успех советско-британской дипломатии — это во многом заслуга Арчибальда Кларка Керра. С 1942 по 1946 годы этот британский аристократ (шотландец по происхождению) был послом Великобритании в СССР. Прибытия обновленной британской дипмиссии в Куйбышев (куда временно эвакуировали все иностранные посольства) ждали и даже заменили свой дипперсонал на молодых красавцев — из недр НКВД просочились слухи о «странных» предпочтениях Керра.

Сейчас сложно сказать, насколько правильны были высказаны предположения о нетрадиционной сексуальной ориентации британского посла, но подарок, сделанный ему Сталиным, наводит на кое-какие мысли. Надо сказать, что сам Иосиф Виссарионович относился к Кларку Керру с большим уважением и симпатией, а период сотрудничества считал более чем плодотворным. Ведь британский дипломат сглаживал все острые углы в отношениях и решал многочисленные противоречия во внешней политике союзников.

«Русский раб» из поволжских немцев

Именно потрясающее умение урегулировать конфликтные ситуации и привело к тому, что в 1946 году Кларка Керра перевели в Индонезию, где началась война за независимость. Сталин же не оставил без внимания годы сотрудничества и на прощальной встрече 25 января преподнес уже бывшему послу ряд презентов: черную икру, коньяк, свое фото с дарственной надписью и… молодого массажиста.

По советским документам это был поволжский немец Евгений Йост. Хотя относительно того, мог ли немец (пусть и обрусевший) в 1941 году находиться в составе дипмиссии в Куйбышеве, существуют определенные сомнения. В письме из Индонезии страдающий от жары, повышенной влажности и ревматизма Керр благодарил советского вождя. Но пробыл в Азии посол недолго — в 1946-1948 гг. он был переведен в Вашингтон. Туда же отправился и Йост уже в должности камердинера — Керр к тому времени был удостоен пэрского звания.

Впрочем, на фоне похолодания отношений между СССР и Западом «любитель Советского Союза» на своем посту долго не удержался и был отправлен в отставку. Сыграло роль и наличие «русского раба», которого многие коллеги-дипломаты считали советским шпионом. Выйдя на пенсию, барон обосновался в США, где читал лекции. Йост оставался при нем. Вплоть до 1951 года, когда Керр умер, не забыв упомянуть в завещании и массажиста. Обзаведясь деньгами и личной свободой бывший советский гражданин основал сеть общественного питания, женился на американке и стал отцом девятерых детей.