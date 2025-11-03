Файшонки, холодай, шушун: как одевались сибиряки сотни лет назад

Каждый народ имеет свою уникальную историю. Узнать о жизни предков можно не только из книг и уцелевших записей. Отличной альтернативой для погружения в историю выступают сохранившиеся образцы одежды. Суровый сибирский климат диктовал свои правила моды и быта. Одежда местных жителей сотни лет назад – это продуманная система защиты от морозов, демонстрация статуса и семейного благополучия. Подробнее о гардеробе сибиряков вы узнаете из материала «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Многослойность – главный принцип сибирского костюма

Основой выживания в условиях сорокаградусных морозов был принцип многослойности. Так, верхняя одежда спасала от холода на улице, а в помещении человек мог избавиться от «утепляющих» предметов гардероба.

Исподнее (нижняя одежда). Мужчины носили рубахи-косоворотки и штаны-порты (так называемые чембары), а женщины – длинные рубахи из льна или конопли

Основная одежда. Для женщин это был сарафан – базовый элемент будничного и праздничного гардероба. Его шили из домотканого сукна и пестряди (хлопчатобумажной ткани с рисунком). При этом зажиточные сибирячки носили вещи из благородных тканей – шелка или парчи. Поверх рубахи также надевали понёву – юбку из нескольких несшитых полотен, а для тепла – короткую раскошенную душегрею на лямках. Мужчины и женщины утеплялись стегаными курточками и жилетами

Верхняя одежда. В разнообразии типов верхней одежды видна изобретательность сибирского народа. К примеру, в особо сильные морозы использовали снизку – два предмета верхней одежды, сшитые вместе.

Верхняя одежда: от практичной дубленки до элегантной шубы

Сибиряки четко разделяли одежду для работы и «на выход». Верхний слой был самым теплым и часто самым дорогим.

Тулуп. Длинная распашная одежда из овчины мехом внутрь. Это была рабочая, «ездовая» одежда для самых лютых морозов

Шуба («шубейка»). Более легкий и нарядный вариант, часто мехом наружу. Шубы шили из соболя, лисицы, белки с покрытием из дорогой тканью. По длине «шубейки» можно было определить достаток семьи

Шушун. Особая разновидность короткой распашной одежды на застежках, часто стеганая, на вате или меху. Шушун был популярен среди мужчин и женщин ввиду свой практичности

Доха (даха). Длинная шуба из шкур собак, волков или диких коз, которую накидывали поверх другой одежды для дальней дороги в лютые морозы. Изначально доха считалась исключительно промысловой одеждой. Позже она вошла в моду и у зажиточных сибиряков.

Телогрея. Женская длинная распашная одежда с множеством пуговиц. Считается предком сарафана.

Женский головной убор: красота и статус

Головной убор для женщины в Сибири, как и по всей Руси, был обязателен. Девушки могли ходить с непокрытой головой, но замужние женщины прятали волосы. Считалось, что вид сибирячки без головного убора может «напугать» духов и принести несчастье.

Повойник («волосник»). Небольшая шапочка, которая надевалась непосредственно на волосы. Повойник выступал основой для ношения других уборов

Кокошник. Праздничный головной убор, богато украшенный вышивкой, жемчугом и бисером. Его форма и богатство отделки говорили о благосостоянии семьи

Кичка. Еще один старинный праздничный убор замужних женщин, который сибирячки бережно хранили.

Мужские головные уборы: функциональность и разнообразие

Мужчины выбирали шапки исходя из задачи и погодных условий.

Для зимы. Треух (меховая шапка с наушниками), малахай (из сукна или меха), чебан (с меховой опушкой). Для промысла использовали колпаки из оленьего меха с холщовой лопастью сзади. Такой убор неплохо защищал владельца от снега

Для лета. Картузы, катанушки (шерстяные шляпы), самокатки (валяные шляпы) и татарки (четырехклинные тканевые шляпы)

Защита от гнуса. Во время работ в лесу мужчины надевали личинки или сетошники – сетки из холста или конского волоса, спасавшие от комаров и мошки.

Файшонка и холодай: уникальные аксессуары сибирского гардероба

Помимо основной одежды, существовали особые предметы гардероба, без которых образ сибиряка был бы неполным.

Файшонка – большая шерстяная или шелковая узорчатая шаль, платок. Его надевали поверх головного убора, укутываясь в холодную погоду. Файшонка была не просто утилитарным предметом, а важным аксессуаром – чем наряднее и дороже платок, тем выше был статус его владелицы. Помимо файшонки, носили подшалки (платки из гарусной шерсти), шаленки и кокетки (шейные шелковые платки).

Холодай (холодайка) – это стеганая ватная кофта или короткая куртка без рукавов, своеобразный жилет. Его надевали под верхнюю одежду для дополнительного утепления или носили дома. Холодай был универсальным предметом гардероба и для женщин, и для мужчин.

Обувь и аксессуары: практичность и красота

Обувь. Самая распространенная обувь – пимы (валенки). Однако их могли позволить себе не все. Более демократичным вариантом были чарки – башмаки из сыромятной кожи, которые надевали поверх шерстяных онуч. Зимой также носили уледи – высокие сапоги из оленьей шкуры мехом наружу, унты (из собачьего меха или камусов) и бокари (из оленьих камусов с кожей). Для работы были незаменимы мягкие кожаные сапоги – бахилы и бродни.

Рукавицы. Их разнообразие было огромным: вязаные вареги и перстятки (перчатки), кожаные голицы для работы, меховые верхонки (верхние) и исподки (нижние), а также теплые лохматки и шубенки.

Узоры и вышивка. Орнамент на одежде выполнял не только декоративную, но и защитную функцию, служа оберегом. Вышивали растительные мотивы, символы солнца и земли.

Шанс на жизнь в условиях сибирских морозов

Традиционный костюм сибиряка – наследие, в котором сошлись практичность, народная мудрость и тонкое чувство прекрасного. Каждый элемент, будь то теплый холодай под шубой, нарядная файшонка на плечах, добротный шушун или тулуп в дальнюю дорогу, был ответом на вызовы природы и отражением культурного кода.

Эта одежда позволяла вести достойную жизнь в одном из самых морозных регионов планеты.