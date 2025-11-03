Файшонки, холодай, шушун: как одевались сибиряки сотни лет назад
Каждый народ имеет свою уникальную историю. Узнать о жизни предков можно не только из книг и уцелевших записей. Отличной альтернативой для погружения в историю выступают сохранившиеся образцы одежды. Суровый сибирский климат диктовал свои правила моды и быта. Одежда местных жителей сотни лет назад – это продуманная система защиты от морозов, демонстрация статуса и семейного благополучия. Подробнее о гардеробе сибиряков вы узнаете из материала «ФедералПресс».
Многослойность – главный принцип сибирского костюма
Основой выживания в условиях сорокаградусных морозов был принцип многослойности. Так, верхняя одежда спасала от холода на улице, а в помещении человек мог избавиться от «утепляющих» предметов гардероба.
- Исподнее (нижняя одежда). Мужчины носили рубахи-косоворотки и штаны-порты (так называемые чембары), а женщины – длинные рубахи из льна или конопли
- Основная одежда. Для женщин это был сарафан – базовый элемент будничного и праздничного гардероба. Его шили из домотканого сукна и пестряди (хлопчатобумажной ткани с рисунком). При этом зажиточные сибирячки носили вещи из благородных тканей – шелка или парчи. Поверх рубахи также надевали понёву – юбку из нескольких несшитых полотен, а для тепла – короткую раскошенную душегрею на лямках. Мужчины и женщины утеплялись стегаными курточками и жилетами
- Верхняя одежда. В разнообразии типов верхней одежды видна изобретательность сибирского народа. К примеру, в особо сильные морозы использовали снизку – два предмета верхней одежды, сшитые вместе.
Верхняя одежда: от практичной дубленки до элегантной шубы
Сибиряки четко разделяли одежду для работы и «на выход». Верхний слой был самым теплым и часто самым дорогим.
- Тулуп. Длинная распашная одежда из овчины мехом внутрь. Это была рабочая, «ездовая» одежда для самых лютых морозов
- Шуба («шубейка»). Более легкий и нарядный вариант, часто мехом наружу. Шубы шили из соболя, лисицы, белки с покрытием из дорогой тканью. По длине «шубейки» можно было определить достаток семьи
- Шушун. Особая разновидность короткой распашной одежды на застежках, часто стеганая, на вате или меху. Шушун был популярен среди мужчин и женщин ввиду свой практичности
- Доха (даха). Длинная шуба из шкур собак, волков или диких коз, которую накидывали поверх другой одежды для дальней дороги в лютые морозы. Изначально доха считалась исключительно промысловой одеждой. Позже она вошла в моду и у зажиточных сибиряков.
- Телогрея. Женская длинная распашная одежда с множеством пуговиц. Считается предком сарафана.
Женский головной убор: красота и статус
Головной убор для женщины в Сибири, как и по всей Руси, был обязателен. Девушки могли ходить с непокрытой головой, но замужние женщины прятали волосы. Считалось, что вид сибирячки без головного убора может «напугать» духов и принести несчастье.
- Повойник («волосник»). Небольшая шапочка, которая надевалась непосредственно на волосы. Повойник выступал основой для ношения других уборов
- Кокошник. Праздничный головной убор, богато украшенный вышивкой, жемчугом и бисером. Его форма и богатство отделки говорили о благосостоянии семьи
- Кичка. Еще один старинный праздничный убор замужних женщин, который сибирячки бережно хранили.
Мужские головные уборы: функциональность и разнообразие
Мужчины выбирали шапки исходя из задачи и погодных условий.
- Для зимы. Треух (меховая шапка с наушниками), малахай (из сукна или меха), чебан (с меховой опушкой). Для промысла использовали колпаки из оленьего меха с холщовой лопастью сзади. Такой убор неплохо защищал владельца от снега
- Для лета. Картузы, катанушки (шерстяные шляпы), самокатки (валяные шляпы) и татарки (четырехклинные тканевые шляпы)
- Защита от гнуса. Во время работ в лесу мужчины надевали личинки или сетошники – сетки из холста или конского волоса, спасавшие от комаров и мошки.
- Файшонка и холодай: уникальные аксессуары сибирского гардероба
Помимо основной одежды, существовали особые предметы гардероба, без которых образ сибиряка был бы неполным.
- Файшонка – большая шерстяная или шелковая узорчатая шаль, платок. Его надевали поверх головного убора, укутываясь в холодную погоду. Файшонка была не просто утилитарным предметом, а важным аксессуаром – чем наряднее и дороже платок, тем выше был статус его владелицы. Помимо файшонки, носили подшалки (платки из гарусной шерсти), шаленки и кокетки (шейные шелковые платки).
- Холодай (холодайка) – это стеганая ватная кофта или короткая куртка без рукавов, своеобразный жилет. Его надевали под верхнюю одежду для дополнительного утепления или носили дома. Холодай был универсальным предметом гардероба и для женщин, и для мужчин.
Обувь и аксессуары: практичность и красота
- Обувь. Самая распространенная обувь – пимы (валенки). Однако их могли позволить себе не все. Более демократичным вариантом были чарки – башмаки из сыромятной кожи, которые надевали поверх шерстяных онуч. Зимой также носили уледи – высокие сапоги из оленьей шкуры мехом наружу, унты (из собачьего меха или камусов) и бокари (из оленьих камусов с кожей). Для работы были незаменимы мягкие кожаные сапоги – бахилы и бродни.
- Рукавицы. Их разнообразие было огромным: вязаные вареги и перстятки (перчатки), кожаные голицы для работы, меховые верхонки (верхние) и исподки (нижние), а также теплые лохматки и шубенки.
- Узоры и вышивка. Орнамент на одежде выполнял не только декоративную, но и защитную функцию, служа оберегом. Вышивали растительные мотивы, символы солнца и земли.
Шанс на жизнь в условиях сибирских морозов
Традиционный костюм сибиряка – наследие, в котором сошлись практичность, народная мудрость и тонкое чувство прекрасного. Каждый элемент, будь то теплый холодай под шубой, нарядная файшонка на плечах, добротный шушун или тулуп в дальнюю дорогу, был ответом на вызовы природы и отражением культурного кода.
Эта одежда позволяла вести достойную жизнь в одном из самых морозных регионов планеты.