Рыбак отпустил гигантского мудрого сома и лишился рекорда

В США рыбак из штата Миссури поймал гигантского голубого сома, но лишился рекорда штата, потому что не смог взвесить его. Об этом сообщает Wired2fish.

Джесси Лэнс поймал крупную рыбу 25 октября в реке Миссури недалеко от Канзас-Сити. Мужчина рассказал, что заметил нечто очень большое на экране эхолота и забросил сразу три удочки. Вскоре рыба клюнула. Лэнсу понадобилось 10 минут, чтобы подвести ее к лодке, и тогда он понял, что это огромный сом. Американец с трудом затащил рыбу на борт и она заняла почти все место на дне. Затем он попытался взвесить сома, но тот был таким большим, что его не удалось полностью поместить на весы.

Та часть рыбы, которую все-таки удалось измерить, весила 57 килограммов. Лэнс уверен, что целиком сом весил не меньше 60. При этом рекорд штата Миссури по ловле голубого сома составляет 58,9 килограмма и был установлен еще в 2010 году. В итоге Лэнс отпустил гигантского сома обратно в реку.

«Стать рекордсменом — это замечательно, но для меня было куда важнее отпустить рыбу живой. Большие сомы старые и мудрые. Нет никаких причин губить их», — заявил Лэнс.

Рыбак сделал несколько фотографий рыбы и теперь хочет изготовить ее копию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании рыбак поймал усача весом 9,4 килограмма и побил рекорд реки Трент. Предыдущее высшее достижение реки продержалось шесть лет.